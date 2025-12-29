Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak Sorusunu Merak Edenlere Uzmanından Yanıt Geldi
Asgari ücret zammının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon verileriyle yılda iki kez zam alan emekliler Ocak 2026'da maaşlarının nasıl olacağını merak ediyor. 'Emekli maaşı ne kadar olacak?', 'Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?', 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorularının yanıtı SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Dünya gazetesindeki yazısında '2025’ten bile daha zor bir yıl olacak' diyen Erdursun, emekli maaşına dair tahminlerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli maaşı ne kadar olacak sorusunu merak edenlere uzmanından yanıt geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın