Emekli maaşı ne kadar olacak sorusunu merak edenlere uzmanından yanıt geldi.

Asgari ücret yüzde 27 zamlanarak 2026 yılında 28 bin 75 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından milyonlarca emekli 2026'da ne kadar zam alacağını araştırıyor. Emekli maaş zamları 6 aylık enflasyon verileriyle belirleniyor. Temmuz ve Ocak olmak üzere yılda iki kez zam alan emekliler yeni maaşlarını merak ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 emekli maaş zammına dair tahminlerde bulundu.

Erdursun, 'SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 12,3, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 18,7 ci­varında bir artış' dedi.