Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak Sorusunu Merak Edenlere Uzmanından Yanıt Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.12.2025 - 11:59

Asgari ücret zammının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon verileriyle yılda iki kez zam alan emekliler Ocak 2026'da maaşlarının nasıl olacağını merak ediyor. 'Emekli maaşı ne kadar olacak?', 'Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?', 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorularının yanıtı SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Dünya gazetesindeki yazısında '2025’ten bile daha zor bir yıl olacak' diyen Erdursun, emekli maaşına dair tahminlerini paylaştı. 

Emekli maaşı ne kadar olacak sorusunu merak edenlere uzmanından yanıt geldi.

Asgari ücret yüzde 27 zamlanarak 2026 yılında 28 bin 75 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından milyonlarca emekli 2026'da ne kadar zam alacağını araştırıyor. Emekli maaş zamları 6 aylık enflasyon verileriyle belirleniyor. Temmuz ve Ocak olmak üzere yılda iki kez zam alan emekliler yeni maaşlarını merak ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 emekli maaş zammına dair tahminlerde bulundu.

Erdursun, 'SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 12,3, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 18,7 ci­varında bir artış' dedi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı 2025 Temmuz ayında 16 bin 881 TL oldu. Özgür Erdursun, 2026'da en düşük emekli maaşının 18 bin 900 - 19 bin TL bandına yükselmesini beklediğini kaydetti.

'2026 zor bir yıl olacak' diyen Erdursun, şunları dedi:

'Tüm bu tabloyu topladığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz: 2026 yılı emekliler, memurlar, asgari ücretliler ve tüm sabit gelirliler açısından 2025’ten bile daha zor bir yıl olacak. Alım gücündeki aşınma sürecek. Gelir artışları, hayat pahalılığının geri­sinde kalacak.'

