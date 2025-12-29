onedio
Yeni Para Cezaları Belli Oldu: Uçağa Lazer Tutan, Kemerini Bağlamayan Yandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.12.2025 - 10:01

Sivil havacılıkta yeni para cezaları belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2026 yılında uygulanacak idari para cezaları yüzde 25,49 artırıldı. Uçağa lazer tutanı, kemerini bağlamayıp havacılığı tehlikeye sokanı ağır cezalar bekliyor.

Sivil havacılıkta yeni cezalar belli oldu. Uçuşları tehlikeye atan yolcuları ağır para cezası bekliyor.

Türk Sivil Havacılık Kanunu uyarınca uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 2026 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25.49 olarak belirlenirken sivil havacılıkta cezalar bu oranda artırıldı. Kanuna aykırı davrananları 9 bin 21 TL-903 bin 88 TL arasında cezalar bekliyor.

Uçağa lazer tutmanın cezası ne? İşte yeni cezalar:

  • Uçuş izni almadan ya da uçuş planı doldurmadan uçuş yapan, uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilotlara 164 bin 613 lira idari para cezası. 

  • İnsansız hava araçları (İHA) ile yapılan izinsiz uçuşlara da 98 bin 762 lira ceza.

  • Uçak içinde sigara ya da elektronik sigara kullanan yolculara 24 bin 681 lira ceza.

  • Uyarılara rağmen elektronik cihazını kapatmayan, kemerini bağlamayan, yerine oturmayan, baş üstü dolabını kapatmayan, kabin ekibiyle ya da diğer yolcularla tartışmayı sürdüren ve talimatlara uymayan yolculara 24 bin 681 lira ceza.

  • Yerden havadaki uçağa lazer ışığı tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer şekilde uçuş güvenliğini riske atanlara 164 bin 613 lira ceza.

  • Havalimanı giriş kartını usulsüz kullananlara 16 bin 460 lira ceza.

  • Güvenlik noktalarında taramaya ya da elle aramaya direnene; havalimanında sivil kullanımına kapalı alana izinsiz girenlere 32 bin 911 lira ceza.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
