Yeni Para Cezaları Belli Oldu: Uçağa Lazer Tutan, Kemerini Bağlamayan Yandı!

Uçuş izni almadan ya da uçuş planı doldurmadan uçuş yapan, uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilotlara 164 bin 613 lira idari para cezası.

İnsansız hava araçları (İHA) ile yapılan izinsiz uçuşlara da 98 bin 762 lira ceza.

Uçak içinde sigara ya da elektronik sigara kullanan yolculara 24 bin 681 lira ceza.

Uyarılara rağmen elektronik cihazını kapatmayan, kemerini bağlamayan, yerine oturmayan, baş üstü dolabını kapatmayan, kabin ekibiyle ya da diğer yolcularla tartışmayı sürdüren ve talimatlara uymayan yolculara 24 bin 681 lira ceza.

Yerden havadaki uçağa lazer ışığı tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer şekilde uçuş güvenliğini riske atanlara 164 bin 613 lira ceza.

Havalimanı giriş kartını usulsüz kullananlara 16 bin 460 lira ceza.