onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Rekorlardan Yorgun Düşen Altında Soluklanma Günü: 29 Aralık Altın Fiyatları Düştü mü?

Rekorlardan Yorgun Düşen Altında Soluklanma Günü: 29 Aralık Altın Fiyatları Düştü mü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.12.2025 - 09:30

2025'in son günlerinde altın yeni rekorlara imza attı. Altın fiyatlarında son durum araştırılırken 29 Aralık Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Altın 29 Aralık Pazartesi günü ne kadar oldu? Rekorların ardından güne soluklanarak başlayan altında düşüş gerçekleşti. İşte altında son dakika fiyatları!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

29 Aralık Altın Fiyatları: Altın Düştü mü?

29 Aralık Altın Fiyatları: Altın Düştü mü?

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Rekorlara doymayan altının 29 Aralık Pazartesi fiyatları belli oldu. Altında düşüş görülürken son dakika fiyatlar yakından araştırılıyor. İşte 29 Aralık altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 218 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 43 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 20 bin 68 TL

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altın fiyatı 40 bin 161 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın