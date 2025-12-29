onedio
Yeni Banknot Görüntüsü Ortaya Çıktı! 1000 Rublelik Banknota Kademeli Geçiş

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.12.2025 - 08:46

Rusya’da yeni banknot görüntüsü ortaya çıktı. Rusya Merkez Bankası (CBR), 1000 rublelik banknotun tasarımını kamuoyuyla paylaştı. Yeni paranın kademeli olarak tedavüle gireceği belirtildi. Vatandaşların ellerindeki eski banknotu acilen değiştirmesine gerek olmadığı belirtildi.

Rusya, 1000 rublelik banknotun yeni tasarımını tanıttı.

Rusya Merkez Bankası, yeni banknotu paylaştı. 1000 rublelik banknotun yeni görüntüsü ortaya çıkarken üstünde yer alan semboller tanıtıldı. Banknotun ön yüzünde Nijni Novgorod Kremlini'ndeki Nikolskaya Kulesi yer aldı. Arka yüzünde ise iki modern ulaşım yapısı tasvir edildi.

CBR, 1000 rublelik banknotun kademeli olarak tedavüle gireceğini belirtti. Yeni banknotların 1997 yılından kalma mevcut banknotlarla birlikte geçerli olacağı belirtildi. Bu nedenle vatandaşların elindeki eski banknotları acilen değiştirmesi gerekmediğine dikkat çekildi.

