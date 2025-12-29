Yeni Banknot Görüntüsü Ortaya Çıktı! 1000 Rublelik Banknota Kademeli Geçiş
Rusya’da yeni banknot görüntüsü ortaya çıktı. Rusya Merkez Bankası (CBR), 1000 rublelik banknotun tasarımını kamuoyuyla paylaştı. Yeni paranın kademeli olarak tedavüle gireceği belirtildi. Vatandaşların ellerindeki eski banknotu acilen değiştirmesine gerek olmadığı belirtildi.
Rusya, 1000 rublelik banknotun yeni tasarımını tanıttı.
