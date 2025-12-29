29 Aralık Pazartesi Okullar Tatil mi? Kar Yağışı Nedeniyle Kar Tatili Olan Şehirler

Van: Van`da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Düzce: Düzce`de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak: Zonguldak`ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Bolu: Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Karabük: Karabük`te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Şırnak: Şırnak`ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kastamonu: Kastamonu`da kent merkezi ile İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise bugün taşımalı eğitim yapılamayacak.

Bartın: Bartın`da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime bugün, 1 gün süreyle ara verildi.

Muş: Muş`ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Yozgat: Yozgat`ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis: Bitlis`te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Hakkari: Hakkari`de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Ağrı: Ağrı`da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sinop: Sinop`ta Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verildi.

Mardin: Mardin`de beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Yozgat: Yozgat Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Çankırı: Çankırı`da Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki okullarda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Bingöl: Bingöl`ün Adaklı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Şanlıurfa: Şanlıurfa Valiliği, beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Siirt: Siirt`in Eruh ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray: Aksaray’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pazartesi günü il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kırşehir: Kırşehir`de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat: Tokat`ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Sulusaray ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Bilecik: Bilecik`in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Elazığ: Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.