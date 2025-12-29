onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünya Devleri Amazon ve Tesla İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Ofis Arıyor!

Dünya Devleri Amazon ve Tesla İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Ofis Arıyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.12.2025 - 08:07

Dünyanın önde gelen devleri İstanbul’un yolunu tuttu. Türkiye gazetesinden Ömer Temür’ün haberine göre Tesla ve Amazon, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda ofis arayışında. İddialara göre Avrupa Yakası’nda ofisi bulunan Google da iki devle aynı çatı altında olmak için taşınmayı planlıyor. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tesla ve Amazon'un İstanbul’da yönetim ofisi açmak için kolları sıvadığı ileri sürüldü.

Tesla ve Amazon'un İstanbul’da yönetim ofisi açmak için kolları sıvadığı ileri sürüldü.

Google, Türkiye’ye 10 içerisinde 3 milyar dolar yatırım planını duyurdu. İddialara göre Tesla ve Amazon da Türkiye için hamlede bulundu. Türkiye gazetesinden Ömer Temür’ün iddialarına göre Tesla ve Amazon, İstanbul Anadolu Yakası’nda yönetim ofisi arayışına girdi. Avrupa Yakası’nda bir ofisi bulunan Google’ın ise iki devle aynı çatı altında olmak için taşınma planları yaptığı belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın