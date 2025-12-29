Dünya Devleri Amazon ve Tesla İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Ofis Arıyor!

Google, Türkiye’ye 10 içerisinde 3 milyar dolar yatırım planını duyurdu. İddialara göre Tesla ve Amazon da Türkiye için hamlede bulundu. Türkiye gazetesinden Ömer Temür’ün iddialarına göre Tesla ve Amazon, İstanbul Anadolu Yakası’nda yönetim ofisi arayışına girdi. Avrupa Yakası’nda bir ofisi bulunan Google’ın ise iki devle aynı çatı altında olmak için taşınma planları yaptığı belirtildi.