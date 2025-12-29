Ekmeğe Zam Yapılacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Son Noktayı Koydu

Ekmek fiyatları kentten kente değişiklik gösterirken fiyatlar vatandaşın cebini yakıyor. Ekmek fiyatları İstanbul ve Ankara’da 15 TL’den satılırken ülke genelinde bu fiyatlar 10-15 lira arasında değişiyor. Her mutfakta olan, temel gıda ürünü olan ekmek artan un fiyatlarından nasibini aldı. Son zam temmuz-ağustos aylarında yapılırken “Ekmeğe zam yapılacak” iddiaları gündem oldu.

Yeni yılda ekmek fiyatlarının artıp artmayacağı merak edilirken Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan net açıklama geldi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz” dedi.