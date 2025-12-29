onedio
Ekmeğe Zam Yapılacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Son Noktayı Koydu

Ekmeğe Zam Yapılacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.12.2025 - 11:32

Temel gıda ürünlerinden biri olan ekmek, fiyatlarıyla cep yakıyor. İstanbul’da 200 gram ekmek 15 TL’den satılırken bu fiyat kentten kente değişiyor. Peki, yeni yılda ekmeğe zam yapılacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğe zam iddialarına son noktayı koydu.

Ekmek fiyatı yeni yılda artacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama geldi.

Ekmek fiyatı yeni yılda artacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama geldi.

Ekmek fiyatları kentten kente değişiklik gösterirken fiyatlar vatandaşın cebini yakıyor. Ekmek fiyatları İstanbul ve Ankara’da 15 TL’den satılırken ülke genelinde bu fiyatlar 10-15 lira arasında değişiyor. Her mutfakta olan, temel gıda ürünü olan ekmek artan un fiyatlarından nasibini aldı. Son zam temmuz-ağustos aylarında yapılırken “Ekmeğe zam yapılacak” iddiaları gündem oldu. 

Yeni yılda ekmek fiyatlarının artıp artmayacağı merak edilirken Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan net açıklama geldi. 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz” dedi.

