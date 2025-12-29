Devlet’ten 93 Bin TL Almak İçin Son 3 Gün: 31 Aralık Öncesi Yıl Sonu Fırsatı

Sisteme dahil olan katılımcıların birikimlerine eklenen yüzde 30 oranındaki devlet katkısında yıllık üst limiti yakalamak için sadece 3 gün kaldı. Yıl bitmeden belirlenen kotayı dolduran katılımcılar, devletten yaklaşık 93 bin liralık hibe desteği almaya hak kazanacak.

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre ; Devlet, vatandaşların emeklilik dönemlerinde refah seviyelerini korumaları ve tasarrufu teşvik etmek amacıyla sisteme yatırılan her kuruş için yüzde 30 oranında ek ödeme yapıyor. Yani sisteme yatırılan her 1.000 lira, devletin verdiği 300 liralık destekle anında 1.300 liraya ulaşıyor. Ancak bu destekten yararlanabilmenin bir üst sınırı bulunuyor ve bu sınır yıllık brüt asgari ücrete göre belirleniyor. 2025 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alındığında, devletin bir katılımcıya vereceği maksimum yıllık teşvik tutarı 93 bin 618 lira olarak hesaplanıyor.