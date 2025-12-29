onedio
Devlet'ten 93 Bin TL Almak İçin Son 3 Gün: 31 Aralık Öncesi Yıl Sonu Fırsatı

Devlet’ten 93 Bin TL Almak İçin Son 3 Gün: 31 Aralık Öncesi Yıl Sonu Fırsatı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.12.2025 - 12:26

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yılın son fırsat günlerine girildi. Devletin sunduğu yüzde 30'luk teşvikten en üst limitten yararlanmak isteyenler için 31 Aralık son tarih. Bu süre zarfında yıllık ödemesini tavana tamamlayan vatandaşlar, karşılıksız olarak 93 bin liranın üzerinde devlet katkısını hesabında görecek. 

Kaynak: NTV - Burak Taşçı 

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devletin sağladığı yüksek getiri imkanından tam kapasiteyle yararlanmak isteyen vatandaşlar için geri sayım başladı.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devletin sağladığı yüksek getiri imkanından tam kapasiteyle yararlanmak isteyen vatandaşlar için geri sayım başladı.

Sisteme dahil olan katılımcıların birikimlerine eklenen yüzde 30 oranındaki devlet katkısında yıllık üst limiti yakalamak için sadece 3 gün kaldı. Yıl bitmeden belirlenen kotayı dolduran katılımcılar, devletten yaklaşık 93 bin liralık hibe desteği almaya hak kazanacak.

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre; Devlet, vatandaşların emeklilik dönemlerinde refah seviyelerini korumaları ve tasarrufu teşvik etmek amacıyla sisteme yatırılan her kuruş için yüzde 30 oranında ek ödeme yapıyor. Yani sisteme yatırılan her 1.000 lira, devletin verdiği 300 liralık destekle anında 1.300 liraya ulaşıyor. Ancak bu destekten yararlanabilmenin bir üst sınırı bulunuyor ve bu sınır yıllık brüt asgari ücrete göre belirleniyor. 2025 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alındığında, devletin bir katılımcıya vereceği maksimum yıllık teşvik tutarı 93 bin 618 lira olarak hesaplanıyor.

Bu yüksek teşvik tutarını kaçırmak istemeyenler için sistem oldukça basit işliyor.

Bu yüksek teşvik tutarını kaçırmak istemeyenler için sistem oldukça basit işliyor.

Yıl boyunca düzenli ödeme yapmamış veya eksik ödeme yapmış olan katılımcılar, yılın kalan son günlerinde toplu ödeme yaparak açıklarını kapatabiliyor. 2025 yılı genelinde toplamda 312 bin 60 lira anapara yatıran bir vatandaş, devletin sunduğu 93 bin 618 liralık katkının tamamını cebine koymuş oluyor. Eğer bütçeniz bu tutarın tamamını yatırmaya elvermiyorsa, yatırdığınız tutar oranında da destek alabiliyorsunuz. Örneğin, hesabınıza yıl bitmeden 100 bin lira yatırırsanız, devletten 30 bin lira ek katkı alarak birikiminizi anında artırabiliyorsunuz.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
