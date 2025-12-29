Devlet’ten 93 Bin TL Almak İçin Son 3 Gün: 31 Aralık Öncesi Yıl Sonu Fırsatı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yılın son fırsat günlerine girildi. Devletin sunduğu yüzde 30'luk teşvikten en üst limitten yararlanmak isteyenler için 31 Aralık son tarih. Bu süre zarfında yıllık ödemesini tavana tamamlayan vatandaşlar, karşılıksız olarak 93 bin liranın üzerinde devlet katkısını hesabında görecek.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devletin sağladığı yüksek getiri imkanından tam kapasiteyle yararlanmak isteyen vatandaşlar için geri sayım başladı.
Bu yüksek teşvik tutarını kaçırmak istemeyenler için sistem oldukça basit işliyor.
