Türk Yönetici Tufan Erginbilgiç İngiliz Havacılık Devini İflastan Kurtardı
Dünyanın en büyük havacılık ve mühendislik firmalarından olan Rolls-Royce Holdings, tarihinin en büyük krizlerinden birini bir Türk yöneticinin yönetim kabiliyetiyle aştı. 2023'ün ilk aylarında CEO’luk görevine getirilen Tufan Erginbilgiç, göreve gelir gelmez şirketi 'yanan bir platforma' benzeterek başlattığı dönüşümle, İngiliz devini sadece iflastan kurtarmadı aynı zamanda şirket değerleri kıyaslandığında rekor kârlılığa ulaştırdı.
Dünyayı saran Covid-19'un en çok etkilediği sektörlerden biri de havacılık oldu.
Peki bunu nasıl başardı?
Tufan Erginbilgiç kimdir?
bu tarz adamların kıymetini bilip elini öpmek lazım helal olsun