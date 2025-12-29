onedio
article/comments
article/share
Türk Yönetici Tufan Erginbilgiç İngiliz Havacılık Devini İflastan Kurtardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.12.2025 - 11:58

Dünyanın en büyük havacılık ve mühendislik firmalarından olan Rolls-Royce Holdings, tarihinin en büyük krizlerinden birini bir Türk yöneticinin yönetim kabiliyetiyle aştı. 2023'ün ilk aylarında CEO’luk görevine getirilen Tufan Erginbilgiç, göreve gelir gelmez şirketi 'yanan bir platforma' benzeterek başlattığı dönüşümle, İngiliz devini sadece iflastan kurtarmadı aynı zamanda şirket değerleri kıyaslandığında rekor kârlılığa ulaştırdı.

Dünyayı saran Covid-19'un en çok etkilediği sektörlerden biri de havacılık oldu.

Kapanmalar nedeniyle yaşanan durgunluk ve uzun vadeli sözleşmeler yüzünden ağır borç yükü altına giren firma, Erginbilgiç’in liderliğinde sadece iki yıl içinde piyasa değerini 175 milyar sterlin seviyelerine çıkardı. Rolls Royce uzun süre sonra temettü dağıtan bir firma oldu. Türk CEO liderliğinde şirket 2026 hedeflerine geçtiğimiz yıl ulaşmıştı.

Peki bunu nasıl başardı?

Ekonomi muhabirlerinin aktardığına göre Erginbilgiç göreve gelir gelmez gerçekçi davrandı, firmanın pek çok alanda eksiye gittiğini anlatarak çalışanlar üzerinde bir şok etkisi yarattı. Şirket içi bürokrasiyi bitirerek daha operasyonel ve dinamik birimler kurdu. Uçak motoru satışlarında bir sorun yaşamayan ancak asıl kaybı uzun süreli sözleşmeler yüzünden yaşayan şirketin tüm kontratlarını revize ettirmeyi başardı.

Tufan Erginbilgiç kimdir?

  • İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu olan Erginbilgiç Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA ve Ohio State Üniversitesi’nde Ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı.

  • Kariyerine 1990'da Mobil'de başladı, 1997'de katıldığı petrol devi BP’de 20 yılı aşkın süre yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. Global Infrastructure Partners ortağı olarak 81 milyar dolarlık yatırımları yönetip, Tüpraş gibi dev şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Tek Ton

bu tarz adamların kıymetini bilip elini öpmek lazım helal olsun