Sadece 10 Gün Şekeri Bıraktı: Vücudundaki Değişimleri Paylaştı
Günlük beslenme rutininde küçük bir değişiklik yaparak ilave şekeri 10 gün boyunca tamamen hayatından çıkaran bir kişi, yaşadığı fiziksel ve zihinsel dönüşümü kamuoyuyla paylaştı. Kısa sayılabilecek bu sürede gözlemlediği değişimler, şeker tüketiminin vücut üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı.
İşte detaylar...
İlave şekeri tamamen hayatından çıkaran bir kadın, bu süreçte hem fiziksel hem de zihinsel anlamda dikkat çekici farklılıklar gözlemlediğini paylaştı.
Bu sürecin, vücudun hızlı enerji kaynağı olarak şekere ne kadar alıştığını gösterdiğini vurguladı.
