Sadece 10 Gün Şekeri Bıraktı: Vücudundaki Değişimleri Paylaştı

Metehan Bozkurt
01.03.2026 - 13:06

Günlük beslenme rutininde küçük bir değişiklik yaparak ilave şekeri 10 gün boyunca tamamen hayatından çıkaran bir kişi, yaşadığı fiziksel ve zihinsel dönüşümü kamuoyuyla paylaştı. Kısa sayılabilecek bu sürede gözlemlediği değişimler, şeker tüketiminin vücut üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı.

İşte detaylar...

İlave şekeri tamamen hayatından çıkaran bir kadın, bu süreçte hem fiziksel hem de zihinsel anlamda dikkat çekici farklılıklar gözlemlediğini paylaştı.

Sosyal medyada deneyimini aktaran kişi, 10 gün boyunca tatlı, şekerli içecek ve işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu, yalnızca doğal ve işlenmemiş besinler tükettiğini belirtti. İlk üç günün oldukça zor geçtiğini, baş ağrısı, halsizlik ve yoğun tatlı isteği yaşadığını ifade etti.

Bu sürecin, vücudun hızlı enerji kaynağı olarak şekere ne kadar alıştığını gösterdiğini vurguladı.

Dördüncü ve beşinci günlerden itibaren tablo değişmeye başladı. Gün içindeki ani enerji düşüşleri azaldı, daha dengeli bir ruh hali oluştu. Bir haftanın sonunda ise en belirgin etkiler ortaya çıktı. Ciltteki sivilcelerin azalması, daha kaliteli uyku ve sabahları daha dinç uyanma bunların başında geldi.

Deneyimin sonunda kullanıcı, tatlı krizlerinin belirgin şekilde azaldığını ve özellikle öğleden sonra yaşanan yorgunluk ataklarının ortadan kalktığını belirtti. Benzer bir denemeyi yapan diğer kişiler de kilo kaybı, sindirim sisteminde iyileşme ve genel enerji artışı gibi sonuçlar bildirdi.

Uzmanlar, ilave şeker tüketiminin azaltılmasının kan şekeri dalgalanmalarını dengeleyebileceğini, inflamasyonu düşürebileceğini ve metabolik sağlığı destekleyebileceğini ifade ediyor. Kısa süreli bir ara bile, beslenme alışkanlıklarının vücut üzerindeki etkisini görmek açısından önemli bir farkındalık sağlayabiliyor.

