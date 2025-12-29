Dışişleri Bakanlığı Bir Ülke ile Daha Vize Kolaylığı Anlaşması İmzalandığını Açıkladı
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ile yapılan anlaşma kapsamında 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ücretsiz olarak e-vize döneminin başlayacağı duyuruldu. Ermenistan ile normalleşme adımları kapsamında alınan bu karar ile Türk vatandaşları, online olarak alacakları vize ile Ermenistan’a girebilecek.
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile yürütülen normalleşme planı kapsamında yeni bir karar alındığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması
