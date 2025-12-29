onedio
Dışişleri Bakanlığı Bir Ülke ile Daha Vize Kolaylığı Anlaşması İmzalandığını Açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Bir Ülke ile Daha Vize Kolaylığı Anlaşması İmzalandığını Açıkladı

Ermenistan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
29.12.2025 - 17:39

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ile yapılan anlaşma kapsamında 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ücretsiz olarak e-vize döneminin başlayacağı duyuruldu. Ermenistan ile normalleşme adımları kapsamında alınan bu karar ile Türk vatandaşları, online olarak alacakları vize ile Ermenistan’a girebilecek.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile yürütülen normalleşme planı kapsamında yeni bir karar alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile yürütülen normalleşme planı kapsamında yeni bir karar alındığını açıkladı.

Yapılan anlaşmada iki ülke vatandaşlarına vize kolaylığı getirildi. İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ücretsiz olarak e-vize uygulamasından yararlanabilecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması
'Türkiye ile Ermenistan Arasında İki Ülkenin Resmi Pasaport Hamilleri için Vize Kolaylaştırma Kararı

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır.

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir.

Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
