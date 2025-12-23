onedio
Türk Hava Yolları İstanbul-Erivan Hattında Direkt Uçuşlara Başlıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.12.2025 - 21:48

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım daha atıldı. Türk Hava Yolları'nın (THY), 11 Mart 2026 tarihinden itibaren İstanbul-Erivan (Yerevan) arasında karşılıklı direkt uçuşlara başlayacağı bildirildi. Bu seferlerle iki ülke arasındaki hava trafiğini artırarak ticari, turistik ve kültürel ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

Gelişmeyi Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi eski Büyükelçi Serdar Kılıç duyurdu.

Kılıç X hesabında 'Yeni bir adım daha. Bu defa da bayrak taşıyıcımız THY 11 Mart 2026 tarihinden itibaren her gün olacak şekilde İstanbul-Erivan-İstanbul seferlerine başlıyor.' ifadelerini kullandı.

Seferin detayları şöyle;
  • Başlangıç (11 Mart 2026 itibarıyla): Haftada 7 sefer (günlük karşılıklı uçuş).

  • Kış tarifesinde TK358 (İstanbul → Erivan) ve TK359 (Erivan → İstanbul) seferleri kullanılacak.

  • 14 Mayıs 2026 itibarıyla: Haftalık sefer sayısı 10'a çıkarılacak.

  • 15 Haziran 2026 itibarıyla (Yaz tarifesi): Haftalık sefer sayısı 14'e yükseltilecek (günde çift sefer).

  • Bu dönemde TK360 ve TK361 seferleri de eklenerek frekans artırılacak.

