Türk Hava Yolları İstanbul-Erivan Hattında Direkt Uçuşlara Başlıyor
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım daha atıldı. Türk Hava Yolları'nın (THY), 11 Mart 2026 tarihinden itibaren İstanbul-Erivan (Yerevan) arasında karşılıklı direkt uçuşlara başlayacağı bildirildi. Bu seferlerle iki ülke arasındaki hava trafiğini artırarak ticari, turistik ve kültürel ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelişmeyi Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi eski Büyükelçi Serdar Kılıç duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seferin detayları şöyle;
Haberin yapay zeka yorumlu versiyonu şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın