2026 Yılında 28 Bin 75 Lira Olarak Uygulanacak Asgari Ücret Sosyal Medyada Tepki Çekti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.12.2025 - 19:05

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sonrasında yeni asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu açıkladı. Açlık sınırının altında kalan yeni asgari ücrete tepkiler de gecikmedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün düzenlediği 3. toplantı sonrasında yeni asgari ücret belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm dengeleri gözeterek asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldığını söyledi. 2026 yılında asgari ücret 28 bin 75 lira oldu.

Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırının altında kalan asgari ücrete sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.

twitter.com

'Cumhuriyet tarihinde hiç açlık sınırının altında asgari ücret açıklanmış mı? Bakmak lazım. Gösteriş niyetine de olsa açlık sınırının biraz üstünde yapılırdı hep.'

twitter.com

'Açlık sınırının altında kalan bir “asgari ücret” açıklandı. Sanırım düzeltme gelir.'

twitter.com

'Asgari ücret: 28,075 lira.

Türkiye Açlık Sınırı: 29,828 lira.

Yoksulluk Sınırı: 97,159 lira.'

twitter.com
twitter.com

twitter.com

'Asgari ücret bize yetiyor, birikim bile yapıyoruz.'

twitter.com

'Asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL oldu. Bozdur bozdur harca!'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Gündem Editörü
