2026 Yılında 28 Bin 75 Lira Olarak Uygulanacak Asgari Ücret Sosyal Medyada Tepki Çekti
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sonrasında yeni asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu açıkladı. Açlık sınırının altında kalan yeni asgari ücrete tepkiler de gecikmedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün düzenlediği 3. toplantı sonrasında yeni asgari ücret belli oldu.
