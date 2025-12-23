onedio
AKOM İstanbul’da Kar Yağışı İçin Tarih Verdi: Sıcaklık 5 Derecenin Altına Düşecek

AKOM İstanbul'da Kar Yağışı İçin Tarih Verdi: Sıcaklık 5 Derecenin Altına Düşecek

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
23.12.2025 - 17:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftanın ilk gününde hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşeceğini ve İstanbul’da karla karışık yağmur beklentisi olduğunu açıkladı. Uzmanlar, İstanbul’da 31 Aralık Çarşamba akşamı da kar yağışı beklendiğini belirtiyor.

Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası Türkiye’de de hissedilmeye başlandı.

Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası Türkiye’de de hissedilmeye başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesinde, İstanbul için karla karışık yağmur beklentisi olduğu duyuruldu.

AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca havanın çoğunlukla bulutlu olmasının beklendiği, kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecenin altında, yeni hafta başında ise 5 derecenin altına kadar gerileyeceği öngörülüyor.” denildi.

AKOM’un paylaşımı 👇

AKOM’un paylaşımı 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
