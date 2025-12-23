AKOM İstanbul’da Kar Yağışı İçin Tarih Verdi: Sıcaklık 5 Derecenin Altına Düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesinde, İstanbul için karla karışık yağmur beklentisi olduğu duyuruldu.

AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca havanın çoğunlukla bulutlu olmasının beklendiği, kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecenin altında, yeni hafta başında ise 5 derecenin altına kadar gerileyeceği öngörülüyor.” denildi.