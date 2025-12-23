AKOM İstanbul’da Kar Yağışı İçin Tarih Verdi: Sıcaklık 5 Derecenin Altına Düşecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftanın ilk gününde hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşeceğini ve İstanbul’da karla karışık yağmur beklentisi olduğunu açıkladı. Uzmanlar, İstanbul’da 31 Aralık Çarşamba akşamı da kar yağışı beklendiğini belirtiyor.
Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası Türkiye’de de hissedilmeye başlandı.
AKOM’un paylaşımı 👇
