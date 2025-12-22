İstanbul'a Yılbaşı Akşamı Deniz Etkili Kar Yağışı Geliyor: Soğuk Hava Dalgası İçin İhtimaller de Arttı
Türkiye’de bu yıl her zamankinden daha az kar yağışı görülürken, yılbaşı akşamı Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz’de “Deniz Etkili Kar Yağışı” (DEK) olabileceği açıklandı. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Kutay Mıhlıardıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutup kaynaklı soğuk hava dalgasının Avrupa yerine Türkiye’yi etkileme ihtimalinin arttığını ifade etti.
Kar yağışını merakla bekleyen vatandaşlar, Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgasının yönünün Avrupa mı yoksa Türkiye mi olacağını merak ediyordu.
Yılbaşı akşamı İstanbul’a kar geliyor.
Meteoroloji Yüksek Mühendisi Kutay Mıhlıardıç’ın paylaşımı
