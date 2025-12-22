onedio
İstanbul'a Yılbaşı Akşamı Deniz Etkili Kar Yağışı Geliyor: Soğuk Hava Dalgası İçin İhtimaller de Arttı

İstanbul'a Yılbaşı Akşamı Deniz Etkili Kar Yağışı Geliyor: Soğuk Hava Dalgası İçin İhtimaller de Arttı

İsmail Kahraman
22.12.2025 - 19:57
22.12.2025 - 19:57

Türkiye’de bu yıl her zamankinden daha az kar yağışı görülürken, yılbaşı akşamı Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz’de “Deniz Etkili Kar Yağışı” (DEK) olabileceği açıklandı. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Kutay Mıhlıardıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutup kaynaklı soğuk hava dalgasının Avrupa yerine Türkiye’yi etkileme ihtimalinin arttığını ifade etti.

Kar yağışını merakla bekleyen vatandaşlar, Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgasının yönünün Avrupa mı yoksa Türkiye mi olacağını merak ediyordu.

Kar yağışını merakla bekleyen vatandaşlar, Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgasının yönünün Avrupa mı yoksa Türkiye mi olacağını merak ediyordu.

Meteoroloji verilerine göre kutup kaynaklı soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkileme ihtimalinin yüzde 35 olabileceği belirtilmişti.

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Kutay Mıhlıardıç, son meteorolojik modellemelere göre soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkileme ihtimalinin arttığını söyledi.

Yılbaşı akşamı İstanbul'a kar geliyor.

Yılbaşı akşamı İstanbul’a kar geliyor.

Meteoroloji uzmanı, yılbaşı akşamı İstanbul’da kar yağışı sürprizi de olabileceğini belirtti. Mıhlıardıç, “Son gelen verilerde yılbaşı gecesi için Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz açıklarında deniz etkili kar sinyali görülüyor. İstanbul için muhtemel yağış formu yağmurdan sulu kara doğru evriliyor. Sürecin istikrarlı devam edip etmeyeceğini yakından izleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

'Herkese iyi haftalar. Son gelen verilerde; yılbaşı gecesi için Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz açıklarında deniz etkili kar sinyali görülüyor.

İstanbul için muhtemel yağış formu yağmurdan sulu kara doğru evriliyor. Sürecin istikrarlı devam edip etmeyeceğini yakından izleyeceğiz.

Soğuk hava dalgasının Türkiye’ye ulaşma ihtimallerinde de genel olarak bir miktar artış var. Net oranları akşam paylaşacağım.

