İstanbul'a Yılbaşı Akşamı Deniz Etkili Kar Yağışı Geliyor: Soğuk Hava Dalgası İçin İhtimaller de Arttı

Türkiye’de bu yıl her zamankinden daha az kar yağışı görülürken, yılbaşı akşamı Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz’de “Deniz Etkili Kar Yağışı” (DEK) olabileceği açıklandı. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Kutay Mıhlıardıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutup kaynaklı soğuk hava dalgasının Avrupa yerine Türkiye’yi etkileme ihtimalinin arttığını ifade etti.