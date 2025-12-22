50 Köye Ulaşım Sağlayan Yolun Bir Kısmını Kapatan Vatandaş Tepkilere Aldırmadı

Merkez ilçeye bağlı Akdoğan köyünde muhtar azası olan Mehmet Ali Bacıroğlu, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ederek, “Burada kaza kaçınılmazdır. Yukarıdan gelen araç ile aşağıdan gelen araç, yol tek şeride düştüğü için çarpışabilir. Özellikle kışın don olursa duramazlar. Bu yüzden burası kazaya sebebiyet verir. Kadastro memuru burayı nasıl yazdı, benim aklım ermedi. Bu yol neredeyse 200 senelik bir yol. Arkadaş müracaat edince İl Özel İdaresi’nden gelip buradaki asfaltı kestiler. Kesilen asfaltı iş makinesiyle kaldırdılar. Yol daraldı, daralınca buradan iki aracın geçmesi mümkün değil. Buradan iki araba gelse kaza kaçınılmaz olur. Çünkü her an burada ölüm var” dedi.

Yolun yaklaşık 20 gündür bu şekilde olduğunu söyleyen Bacıroğlu, “Yolumuz yaklaşık 20 gündür bu şekilde, daralmış ve tek şeride düşmüş halde duruyor. Buraya 20-25 gündür ne gelen var ne giden var. Yetkililer çözüm bulacak, biz bilmiyoruz” şeklinde konuştu.