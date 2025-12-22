50 Köye Ulaşım Sağlayan Yolun Bir Kısmını Kapatan Vatandaş Tepkilere Aldırmadı
Kastamonu’da 50 köye ulaşım sağlayan grup yolunun bir kısmının kendi tapulu arazisinden geçtiğini kanıtlayan vatandaş, para teklifi kabul edilmeyince yolun bir kısmını tel örgülerle ayırdı ve asfaltı kaldırttı. Yolun 200 senelik bir yol olduğunu belirten muhtar azası Mehmet Ali Bacıroğlu, arazi sahibine tepki göstererek yetkililerden çözüm istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
F.A. isimli vatandaş, asfalt yolun bir kısmının kendi arazisinden geçtiği gerekçesiyle köy muhtarlarından para talep etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
50 köye ulaşım sağlayan yolun bir kısmını kapatan vatandaş, tepkilere de aldırmadı.
Dilerseniz ayrıntılara buradan da göz atabilirsiniz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın