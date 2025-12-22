onedio
50 Köye Ulaşım Sağlayan Yolun Bir Kısmını Kapatan Vatandaş Tepkilere Aldırmadı

Kastamonu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
22.12.2025 - 17:42

Kastamonu’da 50 köye ulaşım sağlayan grup yolunun bir kısmının kendi tapulu arazisinden geçtiğini kanıtlayan vatandaş, para teklifi kabul edilmeyince yolun bir kısmını tel örgülerle ayırdı ve asfaltı kaldırttı. Yolun 200 senelik bir yol olduğunu belirten muhtar azası Mehmet Ali Bacıroğlu, arazi sahibine tepki göstererek yetkililerden çözüm istedi.

F.A. isimli vatandaş, asfalt yolun bir kısmının kendi arazisinden geçtiği gerekçesiyle köy muhtarlarından para talep etti.

Ödeme talebi kabul edilmeyen vatandaş, Kastamonu İl Özel İdaresi’ne dilekçe vererek yolun geçtiği alan için ücret istedi. İl Özel İdaresi, yapılan inceleme sonucunda ücret talebini uygun bulmayarak reddetti.

Bunun üzerine F.A., tapulu arazisinden geçen yolun kaldırılması için yeniden başvuruda bulundu. Başvurunun ardından İl Özel İdaresi ekipleri, tapulu arazi sınırları içerisinde kaldığı belirlenen yaklaşık 140 metrekarelik asfalt bölümü söktü.

Asfaltın kaldırılmasının ardından arsa sahibi F.A., tarlasının sınırlarını belirlemek amacıyla alana demir kazıklar çaktı.

50 köye ulaşım sağlayan yolun bir kısmını kapatan vatandaş, tepkilere de aldırmadı.

Merkez ilçeye bağlı Akdoğan köyünde muhtar azası olan Mehmet Ali Bacıroğlu, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ederek, “Burada kaza kaçınılmazdır. Yukarıdan gelen araç ile aşağıdan gelen araç, yol tek şeride düştüğü için çarpışabilir. Özellikle kışın don olursa duramazlar. Bu yüzden burası kazaya sebebiyet verir. Kadastro memuru burayı nasıl yazdı, benim aklım ermedi. Bu yol neredeyse 200 senelik bir yol. Arkadaş müracaat edince İl Özel İdaresi’nden gelip buradaki asfaltı kestiler. Kesilen asfaltı iş makinesiyle kaldırdılar. Yol daraldı, daralınca buradan iki aracın geçmesi mümkün değil. Buradan iki araba gelse kaza kaçınılmaz olur. Çünkü her an burada ölüm var” dedi.

Yolun yaklaşık 20 gündür bu şekilde olduğunu söyleyen Bacıroğlu, “Yolumuz yaklaşık 20 gündür bu şekilde, daralmış ve tek şeride düşmüş halde duruyor. Buraya 20-25 gündür ne gelen var ne giden var. Yetkililer çözüm bulacak, biz bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Dilerseniz ayrıntılara buradan da göz atabilirsiniz!

Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
