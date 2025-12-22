Otomotiv Uzmanı Emre Özpeynirci Uyardı: Hurda Teşviki İddiaları Gerçekçi Değil

Her yıl olduğu gibi… Israrla konuşuluyor, ısrarla yazılıyor, ısrarla “olacakmış gibi” servis ediliyor. Ama gerçeği net söyleyelim: Gerçekleşme ihtimali yok.

Yine benzer manşetler dolaşımda:'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmasına göre, 25 yaş üzeri aracını hurdaya ayıranlar ÖTV’siz yerli sıfır araç alabilecek.”

Oysa tablo çok açık:

Mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar yapısı içinde ÖTV’siz sıfır araç fikrinin karşılığı yok.

Türkiye’de hurda teşviki; bir ekonomik politika değil, her yıl ısıtılıp gündeme sürülen bir beklenti üretim hattı.

'Hurda teşviki geliyor' haberleri hem doğru hem de gerçekçi değil.

Bir yandan araç alım-satımına binde 2 harç getiren bir hükümetten, diğer yandan ÖTV’siz araç satışı beklemek ciddi bir çelişki.

Kamu maliyesi bu kadar sıkılaştırılırken, bütçeye en büyük katkıyı sağlayan kalemlerden biri olan ÖTV’den vazgeçilmesi neredeyse imkânsız.