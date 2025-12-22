onedio
Otomotiv Uzmanı Emre Özpeynirci Uyardı: Hurda Teşviki İddiaları Gerçekçi Değil

Oğuzhan Kaya
22.12.2025 - 16:01

Döviz kuru ve vergiler nedeniyle sıfır araç almakta zorlanan vatandaş dört gözle ÖTV'siz araç haberlerini takip ediyor. Medyaya düşen son iddia ise 25 yaş ve üzeri aracını hurdaya ayıranlara yerli sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanacak haberleriydi. Hatta medyada ÖTV'siz alınabilecek araçların listeleri bile yayınlandı. Ancak otomotiv sektörü uzmanı ve gazeteci Emre Özpeynirci'ye göre bu haberler gerçekçi değil.

"Sadece yerli araçları kapsıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 25 yaşını doldurmuş araçlar için hurda teşviği ile birlikte şartları sağlayan vatandaşlar için ÖTV’siz araç alımı için çalışmalara başladığı haberleri medyada yer almıştı.

Ancak Özpeynirci'ye göre bu haberler gerçekçi değil. Ünlü gazeteci haberleri X hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi;

Her yıl olduğu gibi… Israrla konuşuluyor, ısrarla yazılıyor, ısrarla “olacakmış gibi” servis ediliyor. Ama gerçeği net söyleyelim: Gerçekleşme ihtimali yok.

Yine benzer manşetler dolaşımda:'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmasına göre, 25 yaş üzeri aracını hurdaya ayıranlar ÖTV’siz yerli sıfır araç alabilecek.”

Oysa tablo çok açık:

Mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar yapısı içinde ÖTV’siz sıfır araç fikrinin karşılığı yok.

Türkiye’de hurda teşviki; bir ekonomik politika değil, her yıl ısıtılıp gündeme sürülen bir beklenti üretim hattı.

'Hurda teşviki geliyor' haberleri hem doğru  hem de gerçekçi değil.

Bir yandan araç alım-satımına binde 2 harç getiren bir hükümetten, diğer yandan ÖTV’siz araç satışı beklemek ciddi bir çelişki. 

Kamu maliyesi bu kadar sıkılaştırılırken, bütçeye en büyük katkıyı sağlayan kalemlerden biri olan ÖTV’den vazgeçilmesi neredeyse imkânsız.

İlgili haber şöyle;

