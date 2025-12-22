Otomotiv Uzmanı Emre Özpeynirci Uyardı: Hurda Teşviki İddiaları Gerçekçi Değil
Döviz kuru ve vergiler nedeniyle sıfır araç almakta zorlanan vatandaş dört gözle ÖTV'siz araç haberlerini takip ediyor. Medyaya düşen son iddia ise 25 yaş ve üzeri aracını hurdaya ayıranlara yerli sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanacak haberleriydi. Hatta medyada ÖTV'siz alınabilecek araçların listeleri bile yayınlandı. Ancak otomotiv sektörü uzmanı ve gazeteci Emre Özpeynirci'ye göre bu haberler gerçekçi değil.
"Sadece yerli araçları kapsıyor"
Ancak Özpeynirci'ye göre bu haberler gerçekçi değil. Ünlü gazeteci haberleri X hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi;
