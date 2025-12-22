Kasım Garipoğlu'nun Şoförü İtiraf Etti: Yalı Partisine Katılan Ünlülerin İsmini Tek Tek Açıkladı!
Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında her gün şok eden yeni bilgiler ortaya çıkıyor. İş insanı Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkartılırken tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Son olarak Garipoğlu’nun şoförü Ahmet Akçay ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ahmet Akçay’ın savcılık verdiği ifade ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirten Akçay, ifadesinde Kasım Garipoğlu’nun partilerine gelen kişilerin ismini tek tek itiraf etti.
Kaynak: DHA
Kasım Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü yalı partisinin detaylarını açıkladı.
Ahmet Akçay ifadesinde "Bu partilere birçok kez ünlü isimlerin geldiğine şahit oldum" dedi.
Partilere cinsel birliktelik yaşamak amacıyla kadınların çağrıldığını belirten Akçay, şöyle devam etti:
"Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu."
Garipoğlu ailesiyle kimin iletişimi varsa rezildir. Yazık.
Neler oluyor bitiyor Allah bilir ya gerçekten de yazık keşke defolup gitseler de birde içeride beslemek zorunda kalmasak şunları
Malum kişi kızını mı pazarlıyormuş?🫢😯
Malum kisi dedigin kim? Ünlüler ise onlar özel davetli, Escort degil. icergini okumamissin. Ayrica klassik onedio yine Tam ifadeyi vermemis, orada daha detay... Devamını Gör
Şeyma subası ne dicek acaba