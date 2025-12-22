onedio
Kasım Garipoğlu'nun Şoförü İtiraf Etti: Yalı Partisine Katılan Ünlülerin İsmini Tek Tek Açıkladı!

Kasım Garipoğlu'nun Şoförü İtiraf Etti: Yalı Partisine Katılan Ünlülerin İsmini Tek Tek Açıkladı!

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
22.12.2025 - 16:51

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında her gün şok eden yeni bilgiler ortaya çıkıyor. İş insanı Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkartılırken tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Son olarak Garipoğlu’nun şoförü Ahmet Akçay ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ahmet Akçay’ın savcılık verdiği ifade ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirten Akçay, ifadesinde Kasım Garipoğlu’nun partilerine gelen kişilerin ismini tek tek itiraf etti.

Kaynak: DHA

Kasım Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü yalı partisinin detaylarını açıkladı.

Kasım Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü yalı partisinin detaylarını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturmanda hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıkmıştı. Evde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi. 

Soruşturma kapsamında Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan tutuklandı.

Akçay, ifadesinde yalıda düzenlenen partilerde neler yaşandığını anlattı. 'Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum' diyen Akçay, partilere katılan ünlülerin tek tek ismini verdi.

Ahmet Akçay ifadesinde "Bu partilere birçok kez ünlü isimlerin geldiğine şahit oldum" dedi.

Ahmet Akçay ifadesinde "Bu partilere birçok kez ünlü isimlerin geldiğine şahit oldum" dedi.

Akçay'ın ifadesi şöyle:

'İş günümün çoğunluğu Kasım Bey'in yalısında geçer. Kasım Bey 15 günde bir ya da ayda bir olacak şekilde yakın arkadaşları ile parti vermektedir. Ben Kasım Garipoğlu'na ait yalıda verilen partilerde, esasen parti verilmeden önce yalının üst katında bulunan ve parti günlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş yaklaşık 200 metrekarelik yalının en üst katında herhangi bir teknik eksiklik olup olmadığı hususunda kontrol yaparım.

Karşılama yapmak üzere bina girişine inerim. Daha önce sıklığı belli olmayan bu partilere birçok kez ünlü isimlerin geldiğine şahit oldum. Partilerde sızıp kalan misafirler olmuştur. Kasım Bey gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak üzere odasına çekilir ancak parti devam edebilirdi. Söz konusu partilerde Kasım Bey bizim gözükmemizi, parti yapılan alana çıkmamızı istemezdi. Hatta ben bir keresinde bir ihtiyaçları olup olmadığını sormak için yalının parti yapılan katına çıktığımda, 'Bir ihtiyacım olursa ben çağırırım' diyerek benim yukarı çıkmamı istemedi.'

Partilere cinsel birliktelik yaşamak amacıyla kadınların çağrıldığını belirten Akçay, şöyle devam etti:

Partilere cinsel birliktelik yaşamak amacıyla kadınların çağrıldığını belirten Akçay, şöyle devam etti:

'Yalıda yapılan partilere dışarıdan cinsel birliktelik yaşamak amacıyla eskort olarak tabir edilen kadınlar çağrılırdı. Bu kişilerin içeride ne yaptığını, kiminle birlikte olduğunu bilmemekteyim. Yine bu kişiler bize bildirilen liste dışında olduğundan, biz bu kişilerin eskort olduğunu anlardık.

Bahsettiğim partilerde, parti bittikten sonra biz parti alanını misafirlerin herhangi bir eşya unutup unutmadığı yönünde kontrol ederiz. Ben yapmış olduğumuz kontrollerde birkaç kez tabak içerisinde, tahminimce kokain içildiğini düşündüğüm rulo halinde kağıt banknotların olduğunu gördüm. Bana sormuş olduğunuz C. lakaplı kişi, Kasım Bey tarafından organize edilen partilerin hemen hemen hepsine katılan kişidir. 

Bu kişinin yapılan partilere ilk gelen ve son ayrılan kişi olduğunu bilirim. Kasım Bey'in yakın arkadaşıdır. Hal ve hareketlerinden uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır. Bana gönderilen liste dışında bir misafir yalıya geldiğinde, ben bu kişilerin icazeti üzerine misafirin yalıya girip girmemesi konusunda yönlendiriliyordum.”

"Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu."

"Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu."

'Bize her zaman Kasım Bey tarafından liste verilmezdi. Ben uzun süredir burada çalıştığım için gelen kişileri simayen tanırım ve bu kişilerin yalıya alınıp alınmaması hususunda inisiyatif sahibi olmam sebebiyle girişlerine müsaade ederdim. Cep telefonumda yapılan incelemede tespit edilen mesajlara ilişkin olarak; Kasım Bey, yalıya gelen ve eskort olduğunu bildiğimiz kadınlara esasen bizim uhdemizde bulunan harcırah hesabından para göndermemizi isterdi. Yaklaşık 10 bin liraya kadar olan ödemeleri ben banka havalesi yoluyla bu kadınlara gönderirdim.

Bu paraların gönderilmesine ilişkin bir rutinimiz yoktu. Parti olmadığı günlerde dahi para göndermişliğim olmuştur. Ancak bu gönderim işlemleri Kasım Bey'in talimatları üzerine olmuştur. Ben yaklaşık 10 yıldır Kasım Bey'in yanında çalışırım. Bu süreçte birbirimize espri dahi yapmadık. Aramızdaki bu mesafe hiçbir zaman değişmedi. Yukarıda belirttiğim gibi ben yapılan partilerden sonra parti yapılan alanı kontrol ettiğimde 4-5 kez uyuşturucu madde kullanıldığını bildiğim tabakları gördüm.

Bu sebeple ikamette yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunu bilmiyorum. Yine yapılan partilerde eskort adı altında kadınların çağrıldığını biliyorum ancak kim tarafından çağrıldığını bilmiyorum. Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Bildiklerimi samimi bir şekilde makamınıza anlatmak isterim. Esasen ben suçtan dolayı gözaltına alınınca, yanında çalıştığım şirket avukatları benimle irtibata geçerek cep telefonumu temizlemem hususunda beni uyardılar. Ben bu uyarı üzerine bildiklerimi samimi bir şekilde anlatma kararı aldım.

Kasım Garipoğlu, partilerde C. isimli şahıs, E.M. ve H. olarak bildiğim ve S. lakaplı kişiler söz konusu partilere kokain maddesi getirirler. Bu kişiler uyuşturucu madde tedarikçileridir. Bu şahısların kokain ve ketamin isimli uyuşturucu maddeleri getirdiklerini biliyorum. Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
