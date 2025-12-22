Mert Vidinli Nerede? Cem Küçük Yazdı: “Sosyetik İsimler Devreye Girip…”

Uyuşturucu operasyonunda alınan isimler gündeme bomba gibi düştü. Fenomen Sercan Yaşar’ın uyuşturucu operasyonundan tutuklanmasının ardından pek çok ismi verdiği iddia edilirken sosyetenin bilindik isimleri Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü'nün de operasyonun kilit isimlerinden olduğu konuşuluyor. İki isim uyuşturucunun yanı sıra ‘fuhuş’tan da suçlanırken Şensözlü’nün tutuklandığı haberi geldi.

Mert Vidinli ise yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sık sık Instagram hesabından paylaşımlar yapan Mert Vidinli sessizliğe gömüldü. Gazeteci Cem Küçük ise Türkiye gazetesindeki köşesinde “Bazı büyük sosyetik isimler devreye girip 'sakın dönme' diyebilirler” ifadelerini kullandı.

Kaynak