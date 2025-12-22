onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mert Vidinli Nerede? Cem Küçük Yazdı: “Sosyetik İsimler Devreye Girip…”

Mert Vidinli Nerede? Cem Küçük Yazdı: “Sosyetik İsimler Devreye Girip…”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.12.2025 - 10:28

Uyuşturucu operasyonunda alınan isimler gündeme bomba gibi düştü. Fenomen Sercan Yaşar’ın uyuşturucu operasyonundan tutuklanmasının ardından pek çok ismi verdiği iddia edilirken sosyetenin bilindik isimleri Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü'nün de operasyonun kilit isimlerinden olduğu konuşuluyor. İki isim uyuşturucunun yanı sıra ‘fuhuş’tan da suçlanırken Şensözlü’nün tutuklandığı haberi geldi. 

Mert Vidinli ise yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sık sık Instagram hesabından paylaşımlar yapan Mert Vidinli sessizliğe gömüldü. Gazeteci Cem Küçük ise Türkiye gazetesindeki köşesinde “Bazı büyük sosyetik isimler devreye girip 'sakın dönme' diyebilirler” ifadelerini kullandı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mert Vidinli, uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla aranıyor.

Mert Vidinli, uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla aranıyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sosyetenin yakından tanıdığı 'Cihanna' olarak bilinen Cihan Şensözlü tutuklandı. Hakkında uyuşturucu ve fuhuş soruşturması bulunan Şensözlü'nün ardından aynı suçlamaların yöneltildiği Mert Vidinli’ye gözler çevrildi. 

Yurt dışında olduğu bilinen Mert Vidinli, sık sık Instagram paylaşımları yapan bir isim olmasına rağmen herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Pek çok gazeteci, Mert Vidinli’nin ünlülere oldukça yakın olmasından dolayı operasyondaki kilit isim olduğunu ileri sürüyor.

Mert Vidinli nerede? Gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken sözler.

Mert Vidinli nerede? Gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken sözler.

Uyuşturucu operasyonuna dair yazan gazeteci Cem Küçük, Cihanna ve Mert Vidinli'yi yazısında kaleme aldı. 

Bu iki ismin operasyonda çok önemli olduğunun altını çizen Küçük, “Cihan Şensözlü şayet konuşursa İstanbul'un gece hayatına dair çok şey anlatır. Gerisi çorap söküğü gibi gelir” dedi. 

“Bunları kim koruyup kolladı?” diye soran Cem Küçük, Mert Vidinli’yle ilgili ise “Eğer yurt dışından geri dönerse ondan da çok malzeme çıkacaktır. Ancak bazı büyük sosyetik isimler devreye girip 'sakın dönme' diyebilirler. Çünkü anlatacakları onlar için can sıkıcı olabilir” ifadelerini kulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın