onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlülere Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan Cihan Şensözlü Tutuklandı

Ünlülere Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan Cihan Şensözlü Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2025 - 22:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu’nun şoförünün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Cihan Şensözlü, İsmail Ahmet Akçay, Eser Gökhan, Mehmet Ali Gül, Yiğit Macit ve Mehmet Güçlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı, Şensözlü tutuklamaya sevk edildi.

Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı, Şensözlü tutuklamaya sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında farklı suçlamalarla çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak” suçundan Saadet Ezgi Eyüpoğlu, “fuhuşa teşvik ve aracılık” suçlamasıyla ise Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlamalarla Cihan Şensözlü ve beraberindekiler tutuklandı.

Çeşitli suçlamalarla Cihan Şensözlü ve beraberindekiler tutuklandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Cihan Şensözlü, İsmail Ahmet Akçay, Eser Gökhan, Mehmet Ali Gül, Yiğit Macit ve Mehmet Güçlü tutuklandı.

İşte 6 şüpheliye yöneltilen suçlamalar:

Cihan Şensözlü: Fuhşa teşvik veya aracılık

İsmail Ahmet Akçay: Uyuşturucu madde ticareti ile fuhşa teşvik veya aracılık

Eser Gökhan: Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak

Mehmet Güçlü: Fuhşa teşvik veya aracılık

Mehmet Ali Gül: Fuhşa teşvik veya aracılık

Yiğit Macit: Fuhşa teşvik veya aracılık

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın