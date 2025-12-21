Ünlülere Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan Cihan Şensözlü Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu’nun şoförünün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Cihan Şensözlü, İsmail Ahmet Akçay, Eser Gökhan, Mehmet Ali Gül, Yiğit Macit ve Mehmet Güçlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı, Şensözlü tutuklamaya sevk edildi.
Çeşitli suçlamalarla Cihan Şensözlü ve beraberindekiler tutuklandı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
