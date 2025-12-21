Ünlülere Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan Cihan Şensözlü Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında farklı suçlamalarla çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak” suçundan Saadet Ezgi Eyüpoğlu, “fuhuşa teşvik ve aracılık” suçlamasıyla ise Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.