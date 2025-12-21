Haftada 4 Gün Mesai, Doğum İzni ve Çalışma Saatleri Meclis'in Gündeminde: Binlerce Talep Geldi!
TBMM Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlardan farklı konularda çok sayıda dilekçe geliyor. 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na ait son karar cetvelinden derlenen bilgilere göre, vatandaşlardan askerlik, engelli hakları, çalışma hayatı, çevre ve tüketici güvenliğine ilişkin çok sayıda yeni yasal düzenleme talebi geldi.
Mesai haftada 4 güne mi düşecek?
Doğum izni, askerlik, ÖTV muafiyeti...
