Haftada 4 Gün Mesai, Doğum İzni ve Çalışma Saatleri Meclis'in Gündeminde: Binlerce Talep Geldi!

Vatandaşlardan gelen taleplerden birinde de doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması yönünde düzenleme yapılması istendi. Ayrıca 2025 yılı içinde doğum yapan annelerin de yapılacak düzenlemelerden yararlanması talep edildi.

Ayrıca, askerliğini yapmamış evli kişilerin askerlik hizmetini ikamet ettikleri ilçe ya da yakın bir kışlada yapabilmesi ve bu süre boyunca en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması talep edildi.

Buna ek olarak evli ve çalışan vatandaşlar için bedelli askerlik ücretinde indirim, askerlik hizmetine yönelik muafiyet veya erteleme kolaylığı istendi.

Kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilmesinin kısıtlanması ya da tamamen yasaklanması talebi de komisyona iletilen dilekçeler arasında yer aldı.

Ancak, bu taleplerin hayata geçirilebilmesi için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor.