Haftada 4 Gün Mesai, Doğum İzni ve Çalışma Saatleri Meclis'in Gündeminde: Binlerce Talep Geldi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 18:05

TBMM Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlardan farklı konularda çok sayıda dilekçe geliyor. 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na ait son karar cetvelinden derlenen bilgilere göre, vatandaşlardan askerlik, engelli hakları, çalışma hayatı, çevre ve tüketici güvenliğine ilişkin çok sayıda yeni yasal düzenleme talebi geldi.

Mesai haftada 4 güne mi düşecek?

AA'nın 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na ait son karar cetvelinden derlediği bilgilere göre, TBMM Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlardan  çok sayıda dilekçe geldi. Dilekçelerin karara bağlandığı aktarıldı. Vatandaşlardan gelen taleplerin arasında askerlik, engelli hakları, çalışma hayatı, çevre ve tüketici güvenliğine ilişkin çok sayıda düzenleme talebi bulunuyor.

Dilekçe Komisyonu, yaptığı incelemelerin ardından söz konusu taleplerin büyük bölümünün yeni bir kanun veya kanun değişikliği gerektirdiğinin altını çizdi.Vatandaşların yasal düzenleme taleplerine ilişkin süreç ise TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan kanun teklifleri bölümünden takip edilebiliyor. 

Vatandaşlardan gelen başvurular arasında en dikkat çekenler ise çalışma hayatına ilişkin başvurular oldu. Bu başvurularda haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi, çalışan kadınların çalışma saatlerinin kısaltılması, çocuklar 5 yaşına gelene kadar ebeveynlerden birinin uzaktan çalışabilmesine imkan tanınması gibi talepler yer aldı.

Doğum izni, askerlik, ÖTV muafiyeti...

Vatandaşlardan gelen taleplerden birinde de doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması yönünde düzenleme yapılması istendi. Ayrıca 2025 yılı içinde doğum yapan annelerin de yapılacak düzenlemelerden yararlanması talep edildi. 

Ayrıca, askerliğini yapmamış evli kişilerin askerlik hizmetini ikamet ettikleri ilçe ya da yakın bir kışlada yapabilmesi ve bu süre boyunca en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması talep edildi.

 Buna ek olarak evli ve çalışan vatandaşlar için bedelli askerlik ücretinde indirim, askerlik hizmetine yönelik muafiyet veya erteleme kolaylığı istendi.

Kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilmesinin kısıtlanması ya da tamamen yasaklanması talebi de komisyona iletilen dilekçeler arasında yer aldı. 

Ancak, bu taleplerin hayata geçirilebilmesi için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
