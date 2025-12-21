YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: 4 Yıllık Üniversiteler 3 Yıla Düşecek
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerdeki dört yıllık lisans programlarının süresinin kısaltılmasına yönelik bir hazırlık içinde olduklarını duyurdu. CNN Türk’te katıldığı yayında değerlendirmelerde bulunan Özvar, mevcut sekiz yarıyıllık eğitimin korunacağını, ancak derslerin daha yoğun planlanmasıyla öğrencilerin bu süreci üç yıl içinde tamamlayabilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Özvar, yapılacak düzenlemede eğitim kalitesinden ve akademik standartlardan ödün verilmeyeceğinin altını çizdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özvar, "demode" programların sistemin dışına çıkarıldığını iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akademide sömestr mantığı sil baştan uygulanacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın