YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: 4 Yıllık Üniversiteler 3 Yıla Düşecek

Yeni sistemde akademik takvimin yeniden yapılandırılacağını belirten Özvar, bir öğretim yılının üç sömestr üzerinden kurgulanacağını ifade etti. Özvar, planlanan modele ilişkin ayrıntıları şu sözlerle aktardı:

'Yaz döneminin bir bölümünü de kapsayacak şekilde bir yıl içinde üç sömestr mantığıyla ilerlemeyi hedefliyoruz. Mevcut durumda bir sömestr 14 hafta sürüyor. Daha yoğun ve daha kompakt bir şekilde yapılandırmayı planlıyoruz. 11-12 haftalık sömestrler üzerinden programları daha yoğun, daha kompakt şekilde yeniden organize ediyoruz. Bu modelde eğitim, eylülde başlayıp temmuzda sona erecek. 2026-2027 öğretim dönemine yetişmezse, bir sonraki öğretim döneminde hayata geçireceğiz'