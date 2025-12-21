onedio
YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: 4 Yıllık Üniversiteler 3 Yıla Düşecek

YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: 4 Yıllık Üniversiteler 3 Yıla Düşecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2025 - 17:25

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerdeki dört yıllık lisans programlarının süresinin kısaltılmasına yönelik bir hazırlık içinde olduklarını duyurdu. CNN Türk’te katıldığı yayında değerlendirmelerde bulunan Özvar, mevcut sekiz yarıyıllık eğitimin korunacağını, ancak derslerin daha yoğun planlanmasıyla öğrencilerin bu süreci üç yıl içinde tamamlayabilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Özvar, yapılacak düzenlemede eğitim kalitesinden ve akademik standartlardan ödün verilmeyeceğinin altını çizdi.

Özvar, "demode" programların sistemin dışına çıkarıldığını iddia etti.

Özvar, "demode" programların sistemin dışına çıkarıldığını iddia etti.

Yükseköğretimde kapsamlı bir yenilenme süreci yürüttüklerini belirten Özvar, güncelliğini yitirmiş ve karşılığı kalmamış programların aşamalı olarak sistemden çıkarıldığını, buna karşılık yapay zekâ ve dijital dönüşüm eksenli yeni bölümlerin açıldığını ifade etti. Eğitim sürelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların da bu yapısal değişimin önemli bir ayağını oluşturduğunu vurgulayan Özvar, hedeflerinin öğrencilerin kazanması gereken bilgi ve becerilerden taviz vermeden, daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak olduğunu söyledi.

Akademide sömestr mantığı sil baştan uygulanacak.

Akademide sömestr mantığı sil baştan uygulanacak.

Yeni sistemde akademik takvimin yeniden yapılandırılacağını belirten Özvar, bir öğretim yılının üç sömestr üzerinden kurgulanacağını ifade etti. Özvar, planlanan modele ilişkin ayrıntıları şu sözlerle aktardı:

'Yaz döneminin bir bölümünü de kapsayacak şekilde bir yıl içinde üç sömestr mantığıyla ilerlemeyi hedefliyoruz. Mevcut durumda bir sömestr 14 hafta sürüyor. Daha yoğun ve daha kompakt bir şekilde yapılandırmayı planlıyoruz. 11-12 haftalık sömestrler üzerinden programları daha yoğun, daha kompakt şekilde yeniden organize ediyoruz. Bu modelde eğitim, eylülde başlayıp temmuzda sona erecek. 2026-2027 öğretim dönemine yetişmezse, bir sonraki öğretim döneminde hayata geçireceğiz'

