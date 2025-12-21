onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanlığı İzin Verdi: Mansur Yavaş İçin Bir Soruşturma İzni Daha Verildi

İçişleri Bakanlığı İzin Verdi: Mansur Yavaş İçin Bir Soruşturma İzni Daha Verildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.12.2025 - 11:12

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerde kamu zararı oluştuğu iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni vermişti. Bakanlığın, Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, “idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadığı” gerekçesiyle bir soruşturma izni daha verdiği ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABB Başkanı Mansur Yavaş için İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci kez soruşturma izni verildiği öğrenildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş için İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci kez soruşturma izni verildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında konser soruşturmasının ardından bir soruşturma izni daha verdi.

“Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi’nde bazı alanlarla ilgili imar planlarına yönelik idari yargının verdiği iptal kararlarının uygulanmadığı” iddiası üzerine Başkan Mansur Yavaş ve bazı belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni istendi.

İçişleri Bakanlığı’nın da Başkan Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla soruşturma izni verilmesine karar verdiği öğrenildi.

Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli soruşturma izni verilmesine ilişkin kararında, “belediyenin, yargı kararlarına uygun şekilde işlem tesis etmediği” öne sürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye konu ile açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye konu ile açıklama yaptı.
twitter.com

'Bazı basın yayın organlarında; İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 39 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hakkında soruşturma izni verildiğine ilişkin haberler servis edilmiştir.

İşin aslı şudur:

Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır.

Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur.

Öte yandan, soruşturma izni sürecinde görev alan mülkiye müfettişiyle ilgili ciddi ve kamuoyuna da yansıyan iddialar bulunmaktadır.

Bu mülkiye müfettişi; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış, Melih Gökçek ile bu konuda görüştüğü iddia edilmiş ve bu nedenle Mansur Yavaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olan aynı mülkiye müfettişidir.

Söz konusu mülkiye müfettişinin bu dosyada da yer aldığı anlaşılmıştır.

Tüm hukuki itirazlarımız yapılmaktadır.

Detaylı açıklama, itiraz süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın