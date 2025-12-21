İçişleri Bakanlığı İzin Verdi: Mansur Yavaş İçin Bir Soruşturma İzni Daha Verildi
İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerde kamu zararı oluştuğu iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni vermişti. Bakanlığın, Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, “idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadığı” gerekçesiyle bir soruşturma izni daha verdiği ortaya çıktı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş için İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci kez soruşturma izni verildiği öğrenildi.
Ankara Büyükşehir Belediye konu ile açıklama yaptı.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
