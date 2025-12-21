İçişleri Bakanlığı İzin Verdi: Mansur Yavaş İçin Bir Soruşturma İzni Daha Verildi

'Bazı basın yayın organlarında; İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 39 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hakkında soruşturma izni verildiğine ilişkin haberler servis edilmiştir.

İşin aslı şudur:

Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır.

Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur.

Öte yandan, soruşturma izni sürecinde görev alan mülkiye müfettişiyle ilgili ciddi ve kamuoyuna da yansıyan iddialar bulunmaktadır.

Bu mülkiye müfettişi; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış, Melih Gökçek ile bu konuda görüştüğü iddia edilmiş ve bu nedenle Mansur Yavaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olan aynı mülkiye müfettişidir.

Söz konusu mülkiye müfettişinin bu dosyada da yer aldığı anlaşılmıştır.

Tüm hukuki itirazlarımız yapılmaktadır.

Detaylı açıklama, itiraz süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.'