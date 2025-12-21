Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Cezaevinden İlk Kez Konuştu: İsyan Etti!

Kendisini suçlayan arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya dair Gülter şu ifadeleri kullandı:

'Sultan'dan bunu hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum'

Annesinin mezarını ziyaret ettiği günü anlatan Gülter, yaşadığı psikolojik baskıyı şu sözlerle dile getirdi:

'Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikayet ettim.'