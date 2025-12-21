onedio
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Cezaevinden İlk Kez Konuştu: İsyan Etti!

Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Cezaevinden İlk Kez Konuştu: İsyan Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.12.2025 - 09:57

Arabesk müziğin usta ismi Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklanmasının ardından cezaevinden ilk kez açıklama yaptı. Gülter, Habertürk’te gazeteci Öznur Karslı Çetiner ile yaptığı söyleşide hem olay gecesine hem de kendisini suçlayan isimlere dair çarpıcı ifadeler kullandı. Annesinin evine taktırdığı kameralarla ilgili de merak edilen soruya yanıt veren Gülter, 'Annem kamerayı Bursa’da bir arkadaşının evinde görüp beğendiği için taktırmıştı' dedi.

İşte açıklamasının tamamı 👇

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün vefatı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin camından düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümü sonrası yürütülen soruşturma sürecinde Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile yakın çevresindeki bazı isimlerin ifadelerine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu, savcılığa verdiği ifadede dikkat çeken iddialarda bulundu. Sultan Nur Ulu’nun beyanları dosyada önemli bir yer tutarken, bu ifadelerin ardından süreç hızlandı. Sultan Nur Ulu’nun 'Güllü'yü Tuğyan itti' ifadesi sonrası savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter’i 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Gülter’in tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Gülter’in kardeşi Tuğberk de şikayetçi sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Tuğberk ifadesinde, ablası Tuğyan Ülkem Gülter ve onun arkadaşı Nur Sultan Ulu’dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Tuğberk’in ifadesinde şu sözler yer aldı:

'Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Herkesi karşısına alır. K. ile annem ilk tanıştıklarında araları iyiydi. Sonrasında bir şey oluyor. Bu olay sonrasında ablam pencereye çıkıp kendisini atmaya çalışmıştı. İntihar meselesi de budur. Ben daha öncesinde tarihini tam hatırlamadığım dönem ablamın, K'den ikiz çocuğa hamile olduğunu annemden duymuştum. Ablam çocukları düşürdü mü yoksa hastanede aldırdı mı, bilmiyorum ama hamilelik sürecini annemden bu şekilde duymuştum. Ablam, K'yi seviyordu. Ablamın intihar etme olayında ablam cama çıkıp anneme ‘Sen beni öldürdün, sen beni rezil ettin' dedi'

Bu zamana kadar kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayan Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinde geçirdiği ilk haftanın ardından Habertürk’ün sorularını yanıtladı.

Kendisini suçlayan arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya dair Gülter şu ifadeleri kullandı:

'Sultan'dan bunu hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum'

Annesinin mezarını ziyaret ettiği günü anlatan Gülter, yaşadığı psikolojik baskıyı şu sözlerle dile getirdi:

'Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikayet ettim.'

Gülter, kendisine yönelik toplumsal baskı ve linçe de sert sözlerle tepki gösterdi:

'Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı? Haksızlığa uğramanın muhasebesini buna sebep olanlar yapmalı. Toplum bıkmadan sabahlara kadar bir kadının geçmişini namusunu haysiyetini ayaklar altına alan, yaşadığı acıyı yok sayan ve en acısı bir evladı olduğunu unutarak yaşattıkları baskıyla benim burada olmamı sağlayan insanları alkışlayan toplum eleştirisini de öz eleştirisini de kendisi yapsın. Haklı olmanın getirdiği huzur burada olmanın yangını ile karışmış olsa da bir gün buradan çıkacağımı biliyorum.'

Kardeşi Tuğberk’in savcılık ifadesinde yer alan “Ablamın 10 lafından 9’u yalandır” sözleri sorulan Gülter, şu yanıtı verdi:

'Et tırnaktan ayrılmaz onun da ne kadar zor süreç geçirdiğinin farkındayım. Bu toplum beni katil ilan etti ama kardeşimi bana düşman edemezler. Ablası onu çok seviyor. O da bunu biliyor. Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Süreç ne kadar sürerse sürsün, ben pes etmeyeceğim.'

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
