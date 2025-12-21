Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Cezaevinden İlk Kez Konuştu: İsyan Etti!
Arabesk müziğin usta ismi Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklanmasının ardından cezaevinden ilk kez açıklama yaptı. Gülter, Habertürk’te gazeteci Öznur Karslı Çetiner ile yaptığı söyleşide hem olay gecesine hem de kendisini suçlayan isimlere dair çarpıcı ifadeler kullandı. Annesinin evine taktırdığı kameralarla ilgili de merak edilen soruya yanıt veren Gülter, 'Annem kamerayı Bursa’da bir arkadaşının evinde görüp beğendiği için taktırmıştı' dedi.
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün vefatı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Gülter’in kardeşi Tuğberk de şikayetçi sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
Bu zamana kadar kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayan Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinde geçirdiği ilk haftanın ardından Habertürk’ün sorularını yanıtladı.
Gülter, kendisine yönelik toplumsal baskı ve linçe de sert sözlerle tepki gösterdi:
Kardeşi Tuğberk’in savcılık ifadesinde yer alan “Ablamın 10 lafından 9’u yalandır” sözleri sorulan Gülter, şu yanıtı verdi:
