"Bunu Gerçekten Yaptı mı?" Dedirtmişti: 2025’te Hareketleri ve Açıklamalarıyla Cringe Komasına Sokan Ünlüler

Ozan Güven, Deniz Bulutsuz’la arasındaki şiddet davası hakkında düzenlediği basın toplantısıyla 2025’in en tartışmalı anlarından birini yarattı. 'Susmanın ve konuşmanın çok zor olduğu 5,5 sene yaşadım' diyerek söze başlayan oyuncu, Bulutsuz’un iddialarını tek tek reddetti. 'Olayın yaşandığı ilk hafta açıklama yaptı. Eve kapatıldığını, telefonunun alındığını söyledi. Onu merdivenlerden attığımı, duvara vurduğumu, su döküp ayılttığımı ve tekrar dövdüğümü anlattı. Bunlar olmuş olsaydı oradan öyle çıkamazdı. ‘Bir şekilde yolunu buldum’ diyor. Hayır, kapı açıktı. İddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım.' sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Açıklamaları ilerledikçe ton daha da sertleşti; 'Beni bir kere çektiniz mi birisini aldatırken? Benim hikâyem namuslu arkadaşlar. İlişkimiz çok kısaydı. Bende kalırken ailesine yalan söyleyen bir kadından bahsediyoruz. Ben sadece sevgilimden ayrıldım, dövmedim veya işkence yapmadım. Beş-altı kere ayrılmak istediğimi söylemiştim. O gün evden kendini zor attıysa, kapının önünde şoförümü neden bekliyor? Ona neden ‘Ben iyiyim, sen Ozan’a bak’ diyor? Bir fiske dahi vurmadım. Abajur silah sayıldığı için ceza alıyorum. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken yaşandı olay. Sonra gazlı bez, tentürdiyot yaptım. Hanımefendinin daha önce başkalarıyla da bu tarz sorunlar yaşadığını araştırırsanız görürsünüz. Hangi kadının içine şüphe düşürdüysem tek tek özür dilerim. Bir tek senden (Deniz Bulutsuz) özür dilemeyeceğim. Ben sana hiçbir şey yapmadım.' Bu uzun ve tartışmalı basın toplantısı, Ozan Güven’i kaçınılmaz olarak cringe listesine soktu.