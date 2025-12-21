onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Bunu Gerçekten Yaptı mı?" Dedirtmişti: 2025’te Hareketleri ve Açıklamalarıyla Cringe Komasına Sokan Ünlüler

"Bunu Gerçekten Yaptı mı?" Dedirtmişti: 2025’te Hareketleri ve Açıklamalarıyla Cringe Komasına Sokan Ünlüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.12.2025 - 09:01

2025 magazin dünyası sadece aşklar ve ayrılıklarla değil; 'Keşke susaydı' dedirten açıklamalarla da hafızalara kazındı. Bazı ünlüler vardı ki bir cümleleriyle sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başardı. Kimisi verdiği röportajda ipin ucunu kaçırdı, kimisi yaptığı paylaşımın dozunu ayarlayamadı, kimisi de kendine olan öz güvenini biraz fazla abarttı. X’te, Instagram’da dakikalar içinde yayılan o sözler günlerde hatta aylarca gündemden düşmedi. Kullanıcılar kimi zaman öfkelendi, kimi zaman onlar adına utandı, kimi zaman da 'biz bunu neden dinledik?' dedi. 

İşte 2025’te açıklamaları ve hareketleriyle cringe listesine adını yazdıran ünlüler 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil, Esra Ezmeci’nin sunduğu 'Ne Hissettin' programında yaptığı itiraflarla yılın en çok konuşulan açıklamalarından birine imza attı. 'Aldatmadığınız kadın var mı?' sorusuna verdiği yanıt şok etkisi yarattı. Erbil, 'Babam da çapkındı, bizde genetik sanırım' diyerek bugüne kadar evlendiği tüm kadınları aldattığını açık açık söyledi. Üstelik bunu çocuklukta annesi tarafından yeterince sevilmediğini düşünmesine ve 'yedekleme ihtiyacına' bağladı. 'Hiçbir zaman tek eşli kalamadım' cümlesiyle noktayı koyan Erbil, her ne kadar 'Hepsinden özür dilerim' dese de bu açıklama fazlasıyla rahatsız ediciydi.

Ozan Güven

Ozan Güven

Ozan Güven, Deniz Bulutsuz’la arasındaki şiddet davası hakkında düzenlediği basın toplantısıyla 2025’in en tartışmalı anlarından birini yarattı. 'Susmanın ve konuşmanın çok zor olduğu 5,5 sene yaşadım' diyerek söze başlayan oyuncu, Bulutsuz’un iddialarını tek tek reddetti. 'Olayın yaşandığı ilk hafta açıklama yaptı. Eve kapatıldığını, telefonunun alındığını söyledi. Onu merdivenlerden attığımı, duvara vurduğumu, su döküp ayılttığımı ve tekrar dövdüğümü anlattı. Bunlar olmuş olsaydı oradan öyle çıkamazdı. ‘Bir şekilde yolunu buldum’ diyor. Hayır, kapı açıktı. İddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım.' sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Açıklamaları ilerledikçe ton daha da sertleşti; 'Beni bir kere çektiniz mi birisini aldatırken? Benim hikâyem namuslu arkadaşlar. İlişkimiz çok kısaydı. Bende kalırken ailesine yalan söyleyen bir kadından bahsediyoruz. Ben sadece sevgilimden ayrıldım, dövmedim veya işkence yapmadım. Beş-altı kere ayrılmak istediğimi söylemiştim. O gün evden kendini zor attıysa, kapının önünde şoförümü neden bekliyor? Ona neden ‘Ben iyiyim, sen Ozan’a bak’ diyor? Bir fiske dahi vurmadım. Abajur silah sayıldığı için ceza alıyorum. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken yaşandı olay. Sonra gazlı bez, tentürdiyot yaptım. Hanımefendinin daha önce başkalarıyla da bu tarz sorunlar yaşadığını araştırırsanız görürsünüz. Hangi kadının içine şüphe düşürdüysem tek tek özür dilerim. Bir tek senden (Deniz Bulutsuz) özür dilemeyeceğim. Ben sana hiçbir şey yapmadım.' Bu uzun ve tartışmalı basın toplantısı, Ozan Güven’i kaçınılmaz olarak cringe listesine soktu.

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl, 2025’te yine öz güveniyle konuşuldu ama bu kez doz biraz fazlaydı. Daha önce Edis’in transparan gömleğiyle ilgili yaptığı 'Vallahi kimse kusura bakmasın, bu videoda söylediğim gibi, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim, çoluk çocuk her yerde izliyor, izletiyor, ayrıca 'erkek erkek gibi, kadın kadın gibi' giyinmeli net düşüncem budur' açıklamasıyla tepki çeken Akçıl, bu kez çıtayı daha da yukarı taşıdı. Bir röportajında bugüne kadar hiçbir kadın tarafından reddedilmediğini iddia etti ve konuyu bir anda Kylie Jenner’a bağladı. “Kylie Jenner ile beni tanıştırın, iki hafta verin” sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medyada şarkıcının bu şaşırtıcı çıkışına 'yersiz öz güven', 'kendini fazla ciddiye almak' ve 'dünya gerçeklerinden kopmak' yorumları yağdı. Sinan Akçıl’ın her konuya dahil olma refleksi ve iddialı çıkışları, onu bu listenin değişmez isimlerinden biri yaptı.

Hadise

Hadise

Hadise, O Ses Türkiye programında Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran için 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendirdiğinde sosyal medyada büyük tepki çekti. Pek çok kullanıcı, seçilen şarkıyı 'şuursuzluk' olarak nitelendirdi. Gelen tepkiler üzerine Hadise, amacının katillere sıfır tolerans mesajı vermek olduğunu söyledi. 'Ben neyi nerede konuşacağımı bilirim' dese de eleştirilerin dozu düşmedi. İyi niyetli olduğunu savunan Hadise’nin bu tercihi, zamanlama ve bağlam açısından birçok kişiye göre oldukça hatalıydı. Sonuç olarak niyet başka olsa da ortaya çıkan tablo, Hadise’yi cringe listesine taşıdı.

Tuba Ünsal

Tuba Ünsal

Tuba Ünsal, 'beyin filozofu' Timur Yılmaz’la çektiği videoda yaptığı açıklamayla cringe komasına soktu. Bekarken giydiği kıyafetler hakkında konuşan Ünsal, Timur Yılmaz'ın, 'Kadınların bu süslenme püslenme, makyaj merakını anlamıyorum. Bugüne kadar yürüdüğünüz hangi erkek makyajınız için sizi reddetti?' sorusuna, filozofvari bir havada, 'Ben single'ken seksi ya da açık ya da fancy kıyafetler giymem. Onun yerine bir tane jean ve t-shirt'le çıkarım. Çünkü hayatta nereni açarsan, onun meraklısının geldiğine inanırım. Ben genellikle kafamı açmaya çalışırım' sözleriyle yanıt verdi.

Konuşmasına sık sık yabancı sözcükler serpiştirmeyi ihmal etmemesi ayrı, bekarken giydiği kıyafetleri öne sürerek 'Nereni açarsan onun meraklısını çekersin' sözleri ayrı dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat Övüç

Murat Övüç

Murat Övüç, gizemli 'hayat arkadaşı' hakkında yaptığı açıklamalarla eleştirilerinin hedefi oldu. Sık sık çektiği videolarla görgüsüz bulunan Övüç, kendisine alınan evleri, yatları, Amerika’daki mülkleri tek tek anlatmasıyla sosyal medyada alay konusu edildi. 'Ben yediğim, içtiğim, gezdiğim kendi alnımın teri ama bu lükslerin hepsini bana eşim, hayat arkadaşım sunuyor. Amerika'ya gitti ev aldı bana, Göktürk'ten ev aldı. Daha sayamayacağım bir sürü mülkler. Allah ondan bin kere razı olsun. Ulan ben 24 saat çalışsam bunları alabilir miyim? Şimdi tutturmuş, 'Bir tane yat alalım sana'... Ulan maliye arkamda zaten! Sakın dedim! Öyle bir şey alma bana.' açıklamasında bulundu. Gösteriş dozu bu kadar yükselince Murat Övüç, 2025’in en cringe anlarından birine imza atmış oldu.

İrem Derici

İrem Derici

Kaos kraliçesi İrem Derici, X'te bir takipçisiyle yaşadığı olayla gündeme geldi. Bir takipçisinin iyi niyetle yazdığı 'İrem Derici'yle aramızda 16 yaş olmasaydı çok iyi arkadaş olabilirdik çok yazık maalesef' tweet'ine 'Muhtemelen salağın tekisindir, sana ayıracak vaktim yok ama avukatın iyiyse benden bir şeyler kopar. Hayatsız. Amaçsız. Keriz. Take care' gibi ağır ifadelerle karşılık verdi. Daha sonra yaptığı açıklamada tweeti yanlış kişiye yazdığını söyledi. Özür dilemek istemesi iyi niyetli bulunsa da olay çoktan büyümüştü. Derici’nin bu çıkışı, 2025’in en cringe sosyal medya anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Dilan Polat- Bahar Candan

Dilan Polat- Bahar Candan

Dilan Polat’ın, Nihal Candan’ın vefatının ardından Bahar Candan’la birlikte paylaştığı helva kavurma videosu büyük tepki çekti. Yas sürecinin bu şekilde sosyal medyada paylaşılması 'duyarsızlık' ve 'reklam yapma' eleştirilerine yol açtı. Polat’ın görüntüleri sonradan kaldırması bile krizi yatıştırmaya yetmedi. Bu paylaşım, Dilan Polat’ı 2025 cringe listesine net şekilde soktu.

Wanda Nara

Wanda Nara

Wanda Nara, Mauro Icardi ve China Suarez konusunu bir türlü kapatamamasıyla 2025 boyunca gündemde kaldı. Instagram’dan yaptığı uzun açıklamalar, çocuklar üzerinden verdiği mesajlar ve ardından gelen 'göze sokmalı' paylaşımlar sosyal medyada 'intikam şovu' olarak yorumlandı. China Suarez, bir paylaşımında Icardi'nin hediye ettiği çantayı paylaştı. Ve üzerine 'Dünyanın en tatlı cüzdanı 💓 Sürpriz için teşekkürler aşkım Icardi Seni seviyorum 🎀' notunu düştü. Kısa bir süre sonra Wanda Nara'dan epey uzun sitemkar bir paylaşım geldi. Paylaşımında Icardi'yi sorumsuz bir baba olarak suçladı. Sadece bu da değil; sonrasında hırsından China'yı çatlatmak için başka bir paylaşımında Icardi'nin bir zamanlar kendisine aldığı yüzüğü ve aynı zamanda kafayı fena taktığı çantayı da edinmiş olacak ki onu da kadraja sokmayı başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın