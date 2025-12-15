Sabır Taşı Olsa Çatlardı: 2025'te En Katlanılmayan Ünlü Çiftleri Mercek Altına Aldık

2025 yılı magazin açısından yalnızca ayrılıklar ve sürpriz aşklar getirmedi; bazı çiftler vardı ki ilişkileriyle, tavırlarıyla, açıklamalarıyla ve bitmek bilmeyen krizleriyle yaka silkti. Kimi aşkına tam gaz devam etti, kimi beklendiği üzere bu seneyi çıkaramadı. Sosyal medyada toksik göndermeleri, imalı lafları derken bazı ilişkiler sevgi değil sabır testi gibiydi.

Gelin, 2025’te en katlanılmayan, en cringe bulunan o çiftlere birlikte bakalım. 👇