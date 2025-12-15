onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sabır Taşı Olsa Çatlardı: 2025'te En Katlanılmayan Ünlü Çiftleri Mercek Altına Aldık

Sabır Taşı Olsa Çatlardı: 2025'te En Katlanılmayan Ünlü Çiftleri Mercek Altına Aldık

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.12.2025 - 09:01

2025 yılı magazin açısından yalnızca ayrılıklar ve sürpriz aşklar getirmedi; bazı çiftler vardı ki ilişkileriyle, tavırlarıyla, açıklamalarıyla ve bitmek bilmeyen krizleriyle yaka silkti. Kimi aşkına tam gaz devam etti, kimi beklendiği üzere bu seneyi çıkaramadı. Sosyal medyada toksik göndermeleri, imalı lafları derken bazı ilişkiler sevgi değil sabır testi gibiydi. 

Gelin, 2025’te en katlanılmayan, en cringe bulunan o çiftlere birlikte bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eser Yenenler - Berfu Yenenler

Eser Yenenler - Berfu Yenenler

Listenin zirvesini kimseye kaptırmayan bir çift varsa, o da Eser ve Berfu Yenenler. Sosyal medyada 'komik çift olarak konumlanmaya çalışan ikili, sık sık doz aşımıyla eleştiri oklarının hedefi oluyor. İzleyicilerin büyük kısmı çiftin diyaloglarını 'komik değil, rahatsız edici olarak yorumluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda 'Türkiye'nin en itici çifti' anketinde çiftimizin ismi geçmişti. 

Hatta Berfu Yenenler, konuyla ilgili, 'Neden itici çift seçilmeyelim ki göz önündeyiz ikimizde çalışıyoruz ikimiz de gözün önünde iş yapıyoruz mutluyuz birbirimizle birlikteyiz negatif bir şey bulamadıkları için negatif bir şey eklemek isteyenler olabilir' demişti.

Hazal Kaya - Ali Atay

Hazal Kaya - Ali Atay

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti uzun süredir 'itici ama nedenini tam anlatamıyoruz' kategorisinin gediklisi. Ali Atay’ın bir röportajda, eşiyle aynı dizide oynarken sette küstüklerini anlatması, Hazal Kaya'yı güldürse de sosyal medyada 'Eser-Berfu ile yarışabilecek tek çift' ve 'Dünyanın en itici çifti olabilirler' yorumlarına neden olmuştu.

Fahriye Evcen - Burak Özçivit

Fahriye Evcen - Burak Özçivit

Davetlerde el ele, göz göze ama her hareketiyle olay olan bir çift… Fahriye Evcen’in bir davette Arap hayranlarına Burak Özçivit’in fotoğrafını gösterip 'Bu benim kocam' dediği iddia edilmişti. O görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, Yaprak Dökümü’ndeki Necla karakterine göndermeler yapılmış, 'Gerçek hayatta da tam bir Necla” yorumları havada uçuşmuştu.

İrem Helvacıoğlu - Ural Kaspar

İrem Helvacıoğlu - Ural Kaspar

Bu çiftin ilişkileri baştan sona göze battı. 2025'te Ural Kaspar’ın yüzünden eksik olmayan meşhur donuk ifade sık sık gündeme geldi.

Düğün gününde, sonrasında, davetlerde hatta kutlamalarda bile Kaspar’ın gergin tavırları sosyal medyada 'asabi', 'ilgisiz', 'buz gibi' yorumlarına neden oldu. Helvacıoğlu’nun enerjisiyle Kaspar’ın soğukluğu arasındaki tezat, ilişkiyi izleyenler için yorucu bir hal aldı. Barışmalar, ayrılıklar ve açıklamalarla bu çift de 2025’in sabır zorlayanlarından oldu.

Bülent Şakrak ve Sevgilileri

Bülent Şakrak ve Sevgilileri

Burada tek bir ilişki değil, adeta bir ilişki zinciri var. Ceyda Düvenci sonrası Bülent Şakrak’ın bir türlü dikiş tutturamayan aşk hayatı, magazinin en yorucu başlıklarından biri haline geldi.

Esra Akpınar, Burcu Kirman gibi isimlerle adı anılan Şakrak şu sıralar Duygu Arabacıoğlu ile tam gaz devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pelin Akil - Anıl Altan

Pelin Akil - Anıl Altan

2025'te magazin sayfalarında adını en çok geçirdiğimiz çiftlerden oldu kendileri. 8 yıllık evli olan Pelin Akil - Anıl Altan, 2025’te tam bir muamma yarattı. Aylarca süren boşanma iddialarına bir türlü net bir açıklama getirmedikleri gibi tam 'ayrıldılar' derken yan yana görüntülenmeleri, bir ayrı bir barışık halleri herkesi fazlasıyla yordu.

Bu belirsizlik haliyle illallah ettiren çiftlerimizden oldular maalesef.

Afra Saraçoğlu - Mert Ramazan Demir

Afra Saraçoğlu - Mert Ramazan Demir

Listenin olmazsa olmaz çifti... Onları unuttuğumuzu sanmayın! Yalı Çapkını setinde başlayan aşkları gerçek hayata taşınmış ama ilişkileri bir türlü dikiş tutmamıştı. Yıl boyunca bir ayrılıp bir barışan çiftimiz sonunda sessiz sedasız ayrıldı.

Cemre Baysel - Aytaç Şaşmaz

Cemre Baysel - Aytaç Şaşmaz

2021 yılında başlayan ilişkileri toksik hale dönen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz bu yılı çıkaramayan çiftlerimizden oldu. Baht Oyunu dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikilinin haziran ayında ayrıldıklarını öğrenmiştik. Her iki taraf da yoluna baktı derken sosyal medyadaki hamleleriyle katlanılmaz hale geldiler. Hatırlarsanız Baysel'in ünlü rapçi Blok 3'le yemeğe çıktığı iddia edilmişti. Şaşmaz'ın da bu haberi alınca tadının kaçtığı konuşulmuş yaptığı paylaşım gönderme olarak yorumlanmıştı. 'Üzeyir abi sen dilsiz değilsin, neden hiç konuşmuyorsun? Bir ara çok konuştum hiç faydasını görmedim, bıraktım' repliğini paylaşan Aytaç Şaşmaz, 'Cemre'ye gönderme yapıyor' yorumları alınca jet hızıyla Organize İşler sahnesini nazikçe dump'ından çıkarmıştı.

Kısacası 2025, aşklarıyla mutlu etmek yerine yoran çiftlerin yılı oldu. Bakalım 2026’da daha az cringe, daha çok huzur görebilecek miyiz? 👀

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın