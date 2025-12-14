Güllü'nün Eski Eşi Konuştu: Tutuklanan Tuğyan, Yakalanmadan Önce Mezarlığa Gitmiş!

O gece evde bulunan Nur Sultan Ulu, savcılıktaki ifadesinde Güllü’nün, kızı tarafından yüzü cama dönük iken itildiğini şu sözlerle itiraf etmişti: “Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne’yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana ‘koş’ dedi. Aşağı koştuk.'

Ulu'nun itirafına ilişkin ise Tuğyan Gülter ise, 'Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan'la aramda herhangi bir problem yok. Sultan'la biz çok yakın arkadaştık. Ancak Sultan kaza yapmadan önce eski sevgilisi ile beraber uyuşturucu kullanmışlar. Ben bunu duymuştum. Hatta kazadan önce Sultan kokain kullanmış, bunu bana söyledi. Kaza sırasında da sevgilisi ile beraber uyuşturucu madde kullandıklarını duydum. Dosyaya uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince Sultan bunlardan dolayı çok tedirgin oldu. Test sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkıp ona suç atacağımızdan dolayı avukatım Merve Uçanok'a siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz' demişti' ifadelerini kullandı.