onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güllü'nün Eski Eşi Konuştu: Tutuklanan Tuğyan, Yakalanmadan Önce Mezarlığa Gitmiş!

Güllü'nün Eski Eşi Konuştu: Tutuklanan Tuğyan, Yakalanmadan Önce Mezarlığa Gitmiş!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.12.2025 - 11:52

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada bu kez konuşan isim, tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in babası Gürol Gülter oldu. Baba Gülter, kızının yakalanmadan önce kendisini aradığını açıkladı. 'Yakalanmadan önce annesinin mezarına gitti, ağlayarak benimle konuştu. Annesiyle bazı tartışmaları olduğunu biliyordum ama böylesine bir sürece dönüşeceğini aklımın ucundan geçirmezdim' diyen Gülter’in sözleri dikkat çekti. 

İşte detaylar 👇

Kaynak: Habertürk

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü’nün Yalova’da hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma, her geçen gün yeni bir ifadeyle daha da derinleşiyor.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü’nün Yalova’da hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma, her geçen gün yeni bir ifadeyle daha da derinleşiyor.

O gece evde bulunan Nur Sultan Ulu, savcılıktaki ifadesinde Güllü’nün, kızı tarafından yüzü cama dönük iken itildiğini şu sözlerle itiraf etmişti: “Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne’yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana ‘koş’ dedi. Aşağı koştuk.'

Ulu'nun itirafına ilişkin ise Tuğyan Gülter ise, 'Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan'la aramda herhangi bir problem yok. Sultan'la biz çok yakın arkadaştık. Ancak Sultan kaza yapmadan önce eski sevgilisi ile beraber uyuşturucu kullanmışlar. Ben bunu duymuştum. Hatta kazadan önce Sultan kokain kullanmış, bunu bana söyledi. Kaza sırasında da sevgilisi ile beraber uyuşturucu madde kullandıklarını duydum. Dosyaya uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince Sultan bunlardan dolayı çok tedirgin oldu. Test sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkıp ona suç atacağımızdan dolayı avukatım Merve Uçanok'a siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz' demişti' ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in babası Gürol Gülter, yaşananlara ilişkin sessizliğini bozdu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in babası Gürol Gülter, yaşananlara ilişkin sessizliğini bozdu.

Habertürk ekranlarında konuşan Gürol Gülter, kızının yakalanmadan önce kendisini aradığını belirterek, bu konuşmanın annesi Güllü’nün mezarı başında gerçekleştiğini söyledi. Kızının ağlayarak konuştuğunu ifade eden Gülter şu ifadeleri kullandı:

'Bir babayım, inanmak istemedim. Her anne-kız arasında sorun olur ama bu boyutta bir şey olabileceğini hiç düşünmedim. Evlat benim evladım ama bu çok ağır bir tablo. Yine de gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istiyorum. Tuğyan çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok. Yakalanmadan önce annesinin mezarına gitti, ağlayarak benimle konuştu. Annesiyle bazı tartışmaları olduğunu biliyordum ama böylesine bir sürece dönüşeceğini aklımın ucundan geçirmezdim. Ne olduysa orada ortaya çıkacak. Ben de ancak o zaman ikna olurum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın