Güllü'nün Eski Eşi Konuştu: Tutuklanan Tuğyan, Yakalanmadan Önce Mezarlığa Gitmiş!
Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada bu kez konuşan isim, tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in babası Gürol Gülter oldu. Baba Gülter, kızının yakalanmadan önce kendisini aradığını açıkladı. 'Yakalanmadan önce annesinin mezarına gitti, ağlayarak benimle konuştu. Annesiyle bazı tartışmaları olduğunu biliyordum ama böylesine bir sürece dönüşeceğini aklımın ucundan geçirmezdim' diyen Gülter’in sözleri dikkat çekti.
Kaynak: Habertürk
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü’nün Yalova’da hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma, her geçen gün yeni bir ifadeyle daha da derinleşiyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in babası Gürol Gülter, yaşananlara ilişkin sessizliğini bozdu.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
