Ünlü Şarkıcı Bülent Serttaş 17 Kilo Birden Verdi!

Ünlü Şarkıcı Bülent Serttaş 17 Kilo Birden Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.12.2025 - 09:37

Bülent Serttaş, verdiği kilolarla yeniden gündemde. Daha önce 2 ayda 18 kilo vererek zayıflama sürecini anlatan ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle aldığı kiloları tekrar vermeyi başardı. Menisküs rahatsızlığı yüzünden spor yapamadığını söyleyen Serttaş, pes etmedi. Önceki gün İstinyePark’ta görüntülenen ünlü isim, bu kez 17 kilo verdiğini açıkladı. 

İşte detaylar 👇

Kaynak: AVM Magazine

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, bir dönem tam 18 kilo birden vermişti.

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, bir dönem tam 18 kilo birden vermişti.

Zayıflığını diyet ve bol yürüyüşe borçlu olduğunu açıklayan Serttaş, 'Sadece diyetle bol yürüyüşle 18 kilo verdim 2 ayda. 72 paket margarine denk geliyormuş 18 kilo. Un, şeker ve tuzdan kaçındım.' diye anlatmıştı.

Ancak bu hızlı kilo kaybının ardından talihsiz bir sağlık problemi devreye girmişti.

Ancak bu hızlı kilo kaybının ardından talihsiz bir sağlık problemi devreye girmişti.

Menisküs rahatsızlığı yaşayan Bülent Serttaş, yürürken zorlandığını ve spor yapamadığını belirterek aldığı kiloları saklamamıştı. “Geçirdiğim bir menüsküs hastalığı yüzünden spor yapamadım. Yürürken bazı sıkıntılar yaşadım, o yüzden yarısı geri geldi kiloların. Ama Allah sağlık versin, kiloyu tekrar veririz.”  diyerek moralini yüksek tuttuğunu söylemişti.

Geçmişte mide ameliyatı konusuna da açıklık getiren Serttaş, bu yönteme sıcak bakmadığını dile getirmişti. Çok sevdiği bir büyüğünün kendisine 'Allah’ını seversen olma' dediğini aktaran ünlü şarkıcı, mide balonu denediğini ancak ikinci denemede vücudunun bunu kabul etmediğini söylemişti. 'Mide balonu yapmıştım önce 14 kilo vermiştim. İkinci defa yaptığında mide kabul etmemişti. Yedinci günde beynim zonklamaya başlamıştı, çıkartırdım' sözleriyle o süreci anlatmıştı.

Son olarak önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takılan Bülent Serttaş, yeniden kilo verdiğini müjdeledi.

Son olarak önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takılan Bülent Serttaş, yeniden kilo verdiğini müjdeledi.

'17 kilo verdim, zor oldu ama başardım. Şimdi 5-6 kilo daha verdim mi tamamdır' diyen Serttaş, kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Ünlü şarkıcının fit görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
