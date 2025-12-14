Ünlü Şarkıcı Bülent Serttaş 17 Kilo Birden Verdi!
Bülent Serttaş, verdiği kilolarla yeniden gündemde. Daha önce 2 ayda 18 kilo vererek zayıflama sürecini anlatan ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle aldığı kiloları tekrar vermeyi başardı. Menisküs rahatsızlığı yüzünden spor yapamadığını söyleyen Serttaş, pes etmedi. Önceki gün İstinyePark’ta görüntülenen ünlü isim, bu kez 17 kilo verdiğini açıkladı.
İşte detaylar 👇
Kaynak: AVM Magazine
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, bir dönem tam 18 kilo birden vermişti.
Ancak bu hızlı kilo kaybının ardından talihsiz bir sağlık problemi devreye girmişti.
Son olarak önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takılan Bülent Serttaş, yeniden kilo verdiğini müjdeledi.
