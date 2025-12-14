Ünlü Şarkıcı Bülent Serttaş 17 Kilo Birden Verdi!

Menisküs rahatsızlığı yaşayan Bülent Serttaş, yürürken zorlandığını ve spor yapamadığını belirterek aldığı kiloları saklamamıştı. “Geçirdiğim bir menüsküs hastalığı yüzünden spor yapamadım. Yürürken bazı sıkıntılar yaşadım, o yüzden yarısı geri geldi kiloların. Ama Allah sağlık versin, kiloyu tekrar veririz.” diyerek moralini yüksek tuttuğunu söylemişti.

Geçmişte mide ameliyatı konusuna da açıklık getiren Serttaş, bu yönteme sıcak bakmadığını dile getirmişti. Çok sevdiği bir büyüğünün kendisine 'Allah’ını seversen olma' dediğini aktaran ünlü şarkıcı, mide balonu denediğini ancak ikinci denemede vücudunun bunu kabul etmediğini söylemişti. 'Mide balonu yapmıştım önce 14 kilo vermiştim. İkinci defa yaptığında mide kabul etmemişti. Yedinci günde beynim zonklamaya başlamıştı, çıkartırdım' sözleriyle o süreci anlatmıştı.