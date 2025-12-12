İhanet İddiasıyla Ömer Sarıgül'e Dava Açan Revna Sarıgül'den Rekor Talep!
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile eşi Revna Sarıgül arasındaki boşanma davası, talep edilen rekor nafaka ve tazminat rakamlarıyla gündeme oturdu. İddiaya göre aylık toplam 3 milyon 300 bin TL nafaka ve 1,5 milyar TL tazminat istendi. Anlaşmalı ilerlemesi beklenen süreç, tarafların uzlaşamamasıyla çekişmeli boşanmaya dönüştü.
Kaynak: Müge Dağıstanlı
Kamuoyunun yakından takip ettiği Sarıgül ailesindeki boşanma süreci, her geçen gün yeni bir gelişmeyle gündeme geliyor.
Ömer Sarıgül cephesinden ise talep edilen miktarların mevcut ekonomik koşullarda karşılanmasının mümkün olmadığı yönünde itiraz geldiği iddia edildi.
