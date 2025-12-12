İhanet İddiasıyla Ömer Sarıgül'e Dava Açan Revna Sarıgül'den Rekor Talep!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu, turizmci iş insanı Ömer Sarıgül ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül arasında devam eden dava, talep edilen nafaka ve tazminat miktarları nedeniyle magazinde geniş yankı uyandırdı.

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre Revna Sarıgül, ihanet gerekçesiyle açtığı davada iki çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için ise aylık 1 milyon 500 bin TL nafaka talep etti. Böylece toplam aylık nafaka talebi 3 milyon 300 bin TL’ye ulaştı. Revna Sarıgül’ün ayrıca 1,5 milyar TL tutarında tazminat istediği öne sürüldü.