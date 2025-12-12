onedio
İhanet İddiasıyla Ömer Sarıgül'e Dava Açan Revna Sarıgül'den Rekor Talep!

İhanet İddiasıyla Ömer Sarıgül'e Dava Açan Revna Sarıgül'den Rekor Talep!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.12.2025 - 17:34

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile eşi Revna Sarıgül arasındaki boşanma davası, talep edilen rekor nafaka ve tazminat rakamlarıyla gündeme oturdu. İddiaya göre aylık toplam 3 milyon 300 bin TL nafaka ve 1,5 milyar TL tazminat istendi. Anlaşmalı ilerlemesi beklenen süreç, tarafların uzlaşamamasıyla çekişmeli boşanmaya dönüştü. 

İşte detaylar 👇

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kamuoyunun yakından takip ettiği Sarıgül ailesindeki boşanma süreci, her geçen gün yeni bir gelişmeyle gündeme geliyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği Sarıgül ailesindeki boşanma süreci, her geçen gün yeni bir gelişmeyle gündeme geliyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu, turizmci iş insanı Ömer Sarıgül ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül arasında devam eden dava, talep edilen nafaka ve tazminat miktarları nedeniyle magazinde geniş yankı uyandırdı.

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre Revna Sarıgül, ihanet gerekçesiyle açtığı davada iki çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için ise aylık 1 milyon 500 bin TL nafaka talep etti. Böylece toplam aylık nafaka talebi 3 milyon 300 bin TL’ye ulaştı. Revna Sarıgül’ün ayrıca 1,5 milyar TL tutarında tazminat istediği öne sürüldü.

Ömer Sarıgül cephesinden ise talep edilen miktarların mevcut ekonomik koşullarda karşılanmasının mümkün olmadığı yönünde itiraz geldiği iddia edildi.

Ömer Sarıgül cephesinden ise talep edilen miktarların mevcut ekonomik koşullarda karşılanmasının mümkün olmadığı yönünde itiraz geldiği iddia edildi.

Taraflar uzlaşamayınca anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya döndü. Bu aşamada Revna Sarıgül’ün avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu nedenle Ömer Sarıgül’ün bir süre çocuklarıyla görüşemediği de iddialar arasında yer aldı.

Ömer Sarıgül’ün avukatı Sibel Engin duruma itiraz ederek uzaklaştırma kararını kaldırttı. Ömer Sarıgül’ün, yaşananlar nedeniyle karşı dava açmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
