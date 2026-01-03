İntikam Alma Şekline Göre Senin Stratejik Zekanı Ölçüyoruz!
Hepimizin başına gelmiştir. Birisi sizi kızdırdı, belki de sizi hayal kırıklığına uğrattı ve siz de içten içe ona bir ders vermek istediniz. İşte tam da bu noktada devreye stratejik zekanız giriyor. Peki, sizin intikam alma tarzınız ne? Belki de hemen harekete geçip olayı çözmeyi mi tercih ediyorsunuz? Ya da belki de daha stratejik bir yaklaşım sergileyip, durumu analiz edip, en uygun hamleyi yapmayı mı bekliyorsunuz?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sana haksızlık yapıldığını düşündüğünde ilk tepkin ne olur?
4. Birisi seni küçük düşürdüyse ne yaparsın?
5. İntikam senin için ne ifade ediyor?
6. Sana zarar veren biriyle tekrar karşılaşırsan?
7. İntikam alırken en çok neye önem verirsin?
8. Son olarak sana kötülük yapan biri pişman olursa?
Anlık Tepki Veren Zeka
Sessiz Stratejist
Üstün Zihin Oyuncusu
İntikamdan Üstün Zeka
