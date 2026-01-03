Hepsi Gerçek Oldu! Robot Süpürgeden Yapay Zekaya Yakın Dönemde Gerçekleşen 12 Bilim-Kurgu Teknolojisi
Bir zamanlar izlerken “yok artık, bu da olmaz” dediğimiz bilim-kurgu filmleri vardı. Uçan arabalar, kendi kendine düşünen makineler, ev işlerini yapan robotlar… Derken bir gün fark ettik ki, o sahnelerin büyük kısmı artık hayatımızın tam ortasında. Üstelik bazıları o kadar hızlı normalleşti ki, nasıl bu noktaya geldiğimizi bile hatırlamıyoruz.
İşte çok da uzak olmayan bir geçmişte hayal olarak görülen ama bugün gerçek olan, bilim-kurgudan çıkıp hayatımıza giren teknolojiler. 👇
1. Kendi kendine temizlik yapan robot süpürgeler.
2. Yapay zekâ ile insan gibi konuşan dijital asistanlar.
3. Yüz tanıma teknolojisiyle kilit açılan sistemler.
4. Sürücüsüz ve yarı otonom araçlar.
5. Akıllı ev sistemleriyle kendi kendine çalışan yaşam alanları.
6. Sanal gerçeklik (VR) ile başka dünyalara girme deneyimi.
7. Artırılmış gerçeklik (AR) ile dijital ve gerçek dünyanın birleşmesi.
8. Giyilebilir teknolojilerle vücudu anlık olarak takip etmek.
9. Sesle komut alabilen ve tepki veren sistemler.
10. Kişiselleştirilmiş algoritmalarla bizi tanıyan sistemler.
11. Uzaktan sağlık ve dijital teşhis teknolojileri.
12. İnsan gibi öğrenen ve gelişen yapay zekâ sistemleri.
