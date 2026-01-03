Hepsi Gerçek Oldu! Robot Süpürgeden Yapay Zekaya Yakın Dönemde Gerçekleşen 12 Bilim-Kurgu Teknolojisi

Bir zamanlar izlerken “yok artık, bu da olmaz” dediğimiz bilim-kurgu filmleri vardı. Uçan arabalar, kendi kendine düşünen makineler, ev işlerini yapan robotlar… Derken bir gün fark ettik ki, o sahnelerin büyük kısmı artık hayatımızın tam ortasında. Üstelik bazıları o kadar hızlı normalleşti ki, nasıl bu noktaya geldiğimizi bile hatırlamıyoruz.

İşte çok da uzak olmayan bir geçmişte hayal olarak görülen ama bugün gerçek olan, bilim-kurgudan çıkıp hayatımıza giren teknolojiler. 👇