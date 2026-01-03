Venezuela Nerede, Başkenti Neresi? Venezuela Devlet Başkanı Kimdir?

Venezuela, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan stratejik konuma sahip ülkeler arasında bulunuyor. Coğrafi konum itibarıyla hem Latin Amerika hem de Karayipler açısından kritik noktada konumlanıyor.

Kuzeyinde Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu yer alırken, batısında Kolombiya, güneyinde Brezilya ve doğusunda Guyana bulunuyor. Uzun Karayip kıyı şeridi, ülkeyi deniz ticareti ve enerji taşımacılığı açısından önemli hale getiriyor.

Venezuela Hangi Kıtada?

Venezuela, Güney Amerika kıtasında yer alıyor. Kıtanın kuzey kesiminde konumlanan ülke, Karayipler’e açılan kapı niteliği taşıyor.