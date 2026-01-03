onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Venezuela Nerede, Başkenti Neresi? Venezuela Devlet Başkanı Kimdir?

Venezuela Nerede, Başkenti Neresi? Venezuela Devlet Başkanı Kimdir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.01.2026 - 16:00

Latin Amerika’nın dikkat çeken ülkeleri arasında bulunan Venezuela, son yıllarda siyasi ve ekonomik gelişmelerle birlikte dünya gündeminde sıkça yer alıyor. Özellikle devlet başkanlığı seçimleri, uluslararası itirazlar ve bölgesel gerilimler nedeniyle ülkeye yönelik merak artmış durumda.

İşte Venezuela hakkında merak edilen temel bilgiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Venezuela Nerede?

Venezuela Nerede?

Venezuela, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan stratejik konuma sahip ülkeler arasında bulunuyor. Coğrafi konum itibarıyla hem Latin Amerika hem de Karayipler açısından kritik noktada konumlanıyor.

Kuzeyinde Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu yer alırken, batısında Kolombiya, güneyinde Brezilya ve doğusunda Guyana bulunuyor. Uzun Karayip kıyı şeridi, ülkeyi deniz ticareti ve enerji taşımacılığı açısından önemli hale getiriyor.

Venezuela Hangi Kıtada?

Venezuela, Güney Amerika kıtasında yer alıyor. Kıtanın kuzey kesiminde konumlanan ülke, Karayipler’e açılan kapı niteliği taşıyor.

Venezuela'nın Başkenti Neresi?

Venezuela'nın Başkenti Neresi?

Venezuela’nın başkenti ve en büyük şehri Caracas olarak biliniyor. 

Caracas, ülkenin siyasi, idari ve ekonomik merkezi konumunda yer alıyor. Devlet kurumları, başkanlık sarayı ve önemli kamu yapıları şehirde bulunuyor Aynı zamanda Venezuela nüfusunun önemli kısmı Caracas ve çevresindeki büyük şehirlerde yaşamını sürdürüyor.

Venezuela'nın Nüfusu Ne Kadar?

Venezuela'nın Nüfusu Ne Kadar?

Güncel tahminlere göre Venezuela’nın nüfusu yaklaşık 28 ila 32 milyon aralığında bulunuyor. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve yoğun göç hareketleri nüfus artış hızını yavaşlatmış durumda.

Nüfusun büyük bölümü şehir merkezlerinde yaşıyor.

Venezuela Seçim Sonucu Nedir?

Venezuela Seçim Sonucu Nedir?

28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen Venezuela devlet başkanlığı seçimleri, ülke tarihinin en kritik seçimleri arasında gösterildi. Resmi açıklamalara göre mevcut Devlet Başkanı Nicolás Maduro, oyların %51,2’sini alarak seçimleri kazandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından muhalefet cephesi sonuçları kabul etmediğini duyurdu. Ülke genelinde protestolar düzenlenirken, bazı uluslararası kuruluşlar ve ülkeler seçim sürecine ilişkin çağrılarda bulundu.

Venezuela'nın Devlet Başkanı Kim?

Venezuela'nın Devlet Başkanı Kim?

Venezuela’nın mevcut Devlet Başkanı Nicolás Maduro’dur. Maduro, 2013 yılında hayatını kaybeden Hugo Chávez’in ardından göreve geldi. O tarihten itibaren ülke yönetimini sürdüren Maduro, sosyalist çizgideki politikalarıyla tanınıyor.

Maduro yönetimi döneminde Venezuela, özellikle ABD ve bazı Batılı ülkelerle yaşanan siyasi gerilimler, ekonomik yaptırımlar ve seçim tartışmalarıyla sık sık uluslararası kamuoyunun gündemine geldi.

Nicolás Maduro Kimdir? 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Venezuela Hangi Dine İnanıyor?

Venezuela Hangi Dine İnanıyor?

Venezuela’da resmi din bulunmuyor. Ancak nüfusun büyük çoğunluğu Katolik Hristiyanlık inancına mensup. Bunun yanı sıra Protestan topluluklar ve farklı Hristiyan mezhepleri de ülkede varlık gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Son Dakika Gelişmelerini Buradan Takip Edebilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın