onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Maduro Kimdir? Nicolas Maduro Nerenin Başkanı, Kaç Yaşında?

Maduro Kimdir? Nicolas Maduro Nerenin Başkanı, Kaç Yaşında?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2026 - 13:03

ABD, 3 Ocak Cumartesi günü Venezuela’ya saldırı düzenledi. Saldırıdan saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Maduro ve eşinin yakalandığını açıkladı. Böylece Venezuela’da Maduro dönemi sona erdi. Peki, Maduro kimdir? Maduro nerenin başkanı? İşte Nicolas Maduro’nun hayatı ve siyasi kariyeri…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maduro Kimdir?

Maduro Kimdir?

Nicolás Maduro Moros, 23 Kasım 1962 yılında Venezuela’nın Karakas kentinde doğdu. Maduro, 2013 yılından bu yana Venezuela Devlet Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ancak 3 Ocak ABD saldırısının ardından Maduro ve eşi ABD tarafından yakalandı. Böylece Venezuela’da Maduro dönemi sona erdi.

Maduro, 2012-2013 yıllarında Hugo Chavez’in iktidar olduğu dönemde Venezuela Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi ve 2006 ile 2012 yılları arasında Venezuela Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

İş hayatına otobüs şoförü olarak başladı. Sendika lideri olduktan sonra 2000 yılında Ulusal Meclis’e seçildi. 

2013 yılında  Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi adayı olarak yüzde 50,62 oy oranı alarak seçimleri kazandı.

Maduro’nun Eşi Kim?

Maduro, 2013 yılında Ulusal Meclis Başkanı olarak görev yapan ilk kadın olan avukat ve politikacı Cilia Flores ile evlendi.

Maduro Nerenin Başkanı?

Maduro, Venezuela Devlet Başkanı’ydı. 2013 yılından bu yana iktidar olan Maduro, 3 Ocak 2026 tarihinde ABD'nin saldırısıyla yakalandı ve başkanlığı düşürüldü.

Maduro Kaç Yaşında?

Maduro 64 yaşındadır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın