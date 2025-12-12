onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fenomen Doktor, En Temiz Duş Lifini Bakteri Testiyle Buldu: Silikon mu, Örgü Lif mi?

Fenomen Doktor, En Temiz Duş Lifini Bakteri Testiyle Buldu: Silikon mu, Örgü Lif mi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.12.2025 - 16:43

İçerik Devam Ediyor

Silikon lifler son yıllarda neredeyse her evin banyosunda bulunuyor. Peki ama anneannelerimizin ördüğü örgü lifler mi en çok bakteriyi üretiyor yoksa marketten kolayca temin ettiğimiz hazır silikon lifler mi? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, en temiz duş lifi tartışmasına bilimsel bir noktadan yaklaştı. Silikon lif ile geleneksel örgü lifini bakteri testinde karşılaştırdı. Testten çıkan veriler, alışkanlıklarımızı sorgulatacak cinsten. Görünen o ki anneanne lifleri sandığımızdan çok daha masum.

Gelin birlikte bakalım 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Duşta kullandığımız liflerin ne kadar hijyenik olduğunu hepimiz merak ediyoruzdur.

Duşta kullandığımız liflerin ne kadar hijyenik olduğunu hepimiz merak ediyoruzdur.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara da bu tartışmaya bilimsel bir deneyle noktayı koydu. 'En temiz duş lifi hangisi?' sorusunu mercek altına alan Özkara, silikon lif ile geleneksel örgü liflerini testle karşı karşıya getirdi. Sonuçlar ise beklentilerin biraz dışında çıktı. Prof. Dr. Özkara, çok büyük farklar olmasa da silikon liflere kıyasla kumaş yani örgü liflerde daha az bakteri üremesi gözlemlendiğini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın