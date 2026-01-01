Güney Afrika'da Saçını Kestiren IShowSpeed Berberin Gazzeli Olduğunu Öğrenince 5 Bin Dolar Bahşiş Verdi

IShowSpeed dünyanın en çok izlenen yayıncılarından biri. Kendine has hareketleri ve ilginç tavırlarıyla dikkat çeken IShowSpeed ülke ülke gezerek gittiği ülkelerin kültürlerini tanıyor, bir yandan da canlı yayın yapıyor. Hatta geçtiğimiz yaz ülkemize gelmiş, yayını izlenme rekoru kırmıştı.
Afrika seyahatinde saçlarını kestiren IShowSpeed, berberin Gazzeli olduğunu öğrenince küçük bir jest yapmak istedi. IShowSpeed'in bu hareketi beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
5 bin dolar bahşiş bıraktı.
