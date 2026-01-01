onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Güney Afrika'da Saçını Kestiren IShowSpeed Berberin Gazzeli Olduğunu Öğrenince 5 Bin Dolar Bahşiş Verdi

Güney Afrika'da Saçını Kestiren IShowSpeed Berberin Gazzeli Olduğunu Öğrenince 5 Bin Dolar Bahşiş Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2026 - 16:14

İçerik Devam Ediyor

IShowSpeed dünyanın en çok izlenen yayıncılarından biri. Kendine has hareketleri ve ilginç tavırlarıyla dikkat çeken IShowSpeed ülke ülke gezerek gittiği ülkelerin kültürlerini tanıyor, bir yandan da canlı yayın yapıyor. Hatta geçtiğimiz yaz ülkemize gelmiş, yayını izlenme rekoru kırmıştı. 

Afrika seyahatinde saçlarını kestiren IShowSpeed, berberin Gazzeli olduğunu öğrenince küçük bir jest yapmak istedi. IShowSpeed'in bu hareketi beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

5 bin dolar bahşiş bıraktı.

5 bin dolar bahşiş bıraktı.

Berber kendisinden ücret talep etmese de IShowSpeed parayı masaya bırakarak berberden ayrıldı. Kendisi 6 Şubat depreminde de ülkemiz için benze bir duyarlılık göstermişti. Canlı yapılan bağış yayınında ülkemize destek olmak isteyen IShowSpeed 3,766,000 TL bağışta bulunmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın