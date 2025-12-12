onedio
Güllü'nün Ölümüne Dair Kritik Telefon Detayı: 42 Yıllık Dostu Son Günlerini İlk Kez Anlattı!

Güllü'nün Ölümüne Dair Kritik Telefon Detayı: 42 Yıllık Dostu Son Günlerini İlk Kez Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.12.2025 - 15:24

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, bu kez yıllardır en yakınında olan iki isim konuştu. Güllü’nün 42 yıllık dostu Çiğdem Turan ve eski asistanı Bedriye Karabulut, Bu Sabah programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Turan’ın, 'Vefatından 3-4 gün önce beni arayıp ‘Bunlar beni öldürecek’ dedi' sözleri şok etkisi yaratırken, Bedriye Karabulut ise Güllü’nün o gece alkollü olmadığını ve tartışmaların zaman zaman fiziki boyuta ulaştığını iddia etti. 

Gelin açıklamalarının tamamına birlikte bakalım 👇

Kaynak: Bu Sabah

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ellerinde valizlerle gözaltına alınmasının ardından Güllü’nün yakın çevresi bir bir konuşmaya başladı. Ünlü şarkıcının eski dostları Bu Sabah programında kritik açıklamalarda bulundu.

Programa konuk olan Güllü'nün 42 yıllık dostu Çiğdem Turan, Güllü'nün vefatından sadece birkaç gün önce kendisini aradığını iddia etti:

Programa konuk olan Güllü’nün 42 yıllık dostu Çiğdem Turan, Güllü’nün vefatından sadece birkaç gün önce kendisini aradığını iddia etti:

'Kardeşten öteydik. Tuğyan'ın süt annesiydim. Bir evlat anneye böyle bir şey yapabilir mi? Tuğyan, çocukluğundan beri agresif, kaosla beslenen bir çocuktu. Güllü, maalesef Tuğyan'ın hatalarını örtbas etti. Güllü, vefat etmeden 3 - 4 önce; 'Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek.' dedi. Güllü, Sultan'ı sevmediğini bana söyledi. Tuğyan, maalesef doğru seçimler yapamadı ve arkadaşları onu başka bir insan yaptı. Güllü, mide ameliyatı olduktan ve geçirdiği trafik kazasından sonra ayağına platin takılmıştı. Güllü, kavgaya bile girmiyordu, korkuyordu. Kavgaların en büyük sebebi para, hayatına giren erkekler ve arkadaş çevresiydi. 20 yılın üzerinde babasız bir şekilde çocuklarını büyüttü. Namusuna leke sürdürtmedi. Güllü, Tuğyan'ın evli bir adamla ilişki yaşamasına karşı çıkardı. Tuğberk'in de bu olayda ufak da olsa bir payı var. O sabah 6'da 'Annem intihar etmedi' diye bir açıklaması var. Daha kimse duymamış olayı ve bu kadar sakin ve rahat bir şekilde. Ben inanmadım açıklamasına.'

Programın bir diğer konuğu olan Güllü'nün eski asistanı Bedriye Karabulut ise 13 yıl boyunca sanatçıyla birlikte çalıştığını belirtti.

Programın bir diğer konuğu olan Güllü’nün eski asistanı Bedriye Karabulut ise 13 yıl boyunca sanatçıyla birlikte çalıştığını belirtti.

Karabulut, Güllü’nün alkole karşı yüksek toleransı olduğunu ancak olay gecesi kamera görüntülerine bakıldığında alkolden etkilenmiş bir halde olmadığını düşündüğünü söyledi:

'Güllü hanımla 13 yıl birlikte çalıştık. Çocukları benim elimde büyüdü. Güllü hanımın aşırı alkollü hallerine şahit oldum. Alkole karşı bağışıklığı vardı. Evin kamera görüntülerindeki haline bakınca alkolden çok etkilendiği bir hali yok ve bence kendinde. Tuğyan ile tartışmaları kaba kuvvete dönüşüyordu. Ben aralarına giriyordum. Tuğberk'in annesinin ölüm haberini duyurduğu videoda ben de Güllü ablanın vefat ettiğine inanamadım. Albümü çıkacaktı 'reklamdır' dedim.'

