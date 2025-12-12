Güllü'nün Ölümüne Dair Kritik Telefon Detayı: 42 Yıllık Dostu Son Günlerini İlk Kez Anlattı!
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, bu kez yıllardır en yakınında olan iki isim konuştu. Güllü’nün 42 yıllık dostu Çiğdem Turan ve eski asistanı Bedriye Karabulut, Bu Sabah programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Turan’ın, 'Vefatından 3-4 gün önce beni arayıp ‘Bunlar beni öldürecek’ dedi' sözleri şok etkisi yaratırken, Bedriye Karabulut ise Güllü’nün o gece alkollü olmadığını ve tartışmaların zaman zaman fiziki boyuta ulaştığını iddia etti.
Gelin açıklamalarının tamamına birlikte bakalım 👇
Kaynak: Bu Sabah
Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.
Programa konuk olan Güllü’nün 42 yıllık dostu Çiğdem Turan, Güllü’nün vefatından sadece birkaç gün önce kendisini aradığını iddia etti:
Programın bir diğer konuğu olan Güllü’nün eski asistanı Bedriye Karabulut ise 13 yıl boyunca sanatçıyla birlikte çalıştığını belirtti.
