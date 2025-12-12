Ünlüler Bir Bir Ege'ye Taşınırken, Bahadır Tatlıöz'ün Bodrum Kararı Evliliğini Bitirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biliyorsunuz son dönemde pek çok ünlü isim şehir hayatını geride bırakıp Ege’ye yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Snob Magazin kameralarına konuşan Bahadır Tatlıöz, ayrılık sürecine dair oldukça samimi açıklamalarda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın