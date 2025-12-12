onedio
Ünlüler Bir Bir Ege'ye Taşınırken, Bahadır Tatlıöz'ün Bodrum Kararı Evliliğini Bitirdi!

12.12.2025 - 14:13

Ünlülerin Ege’ye taşınma modasına kapılan Bahadır Tatlıöz, Bodrum macerasının evliliğine pahalıya patladığını açıkladı. 7 yıllık eşi Yasemin Tatlıöz ile boşanan şarkıcı, 'İstanbul’dan Bodrum’a taşınmak evliliğimi bitirdi.' sözleriyle dikkat çekti. 

İşte detaylar 👇

Biliyorsunuz son dönemde pek çok ünlü isim şehir hayatını geride bırakıp Ege’ye yerleşti.

Ancak Bahadır Tatlıöz cephesinden bu trende ters düşen bir itiraf geldi. 'Takvim' ve 'Yangınlar Var' şarkılarıyla müzik dünyasında hızlı bir çıkış yakalayan Tatlıöz, Bodrum’a taşınma kararının evliliğini olumsuz etkilediğini dile getirdi. 

2018 yılında Yasemin Tatlıöz ile nikah masasına oturan şarkıcı, geçtiğimiz temmuz ayında 7 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştı.

Snob Magazin kameralarına konuşan Bahadır Tatlıöz, ayrılık sürecine dair oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un kaosu ve temposunun kendisine iyi geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, 'Gönül galiba mücadele istiyor. İstanbul’dan gitmek beni mücadeleden kopardı. Bodrum bana göre değilmiş' diyerek dikkat çekti. Bodrum’a taşınmanın evlilik sürecinde kendisi için doğru bir karar olmadığını ifade eden Tatlıöz, bu değişimin eski eşi için ise daha uygun olduğunu belirtti.

'Belki de çok erken bir karardı' diyen Tatlıöz, Bodrum’da yaşamanın ilişkilerine bekledikleri gibi iyi gelmediğini vurguladı. Ayrılığın ardından hayatına dair ipuçları da veren ünlü şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili soruları da yanıtsız bırakmadı. Tatlıöz, 'Henüz adını koyamadık ama hayatımda, çok yakından tanıdığınız birisi var. Çok keyifli gidiyor' sözleriyle yeni bir ilişkisi olduğunu da duyurdu.

