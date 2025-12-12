Ünlüler Bir Bir Ege'ye Taşınırken, Bahadır Tatlıöz'ün Bodrum Kararı Evliliğini Bitirdi!

İstanbul’un kaosu ve temposunun kendisine iyi geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, 'Gönül galiba mücadele istiyor. İstanbul’dan gitmek beni mücadeleden kopardı. Bodrum bana göre değilmiş' diyerek dikkat çekti. Bodrum’a taşınmanın evlilik sürecinde kendisi için doğru bir karar olmadığını ifade eden Tatlıöz, bu değişimin eski eşi için ise daha uygun olduğunu belirtti.

'Belki de çok erken bir karardı' diyen Tatlıöz, Bodrum’da yaşamanın ilişkilerine bekledikleri gibi iyi gelmediğini vurguladı. Ayrılığın ardından hayatına dair ipuçları da veren ünlü şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili soruları da yanıtsız bırakmadı. Tatlıöz, 'Henüz adını koyamadık ama hayatımda, çok yakından tanıdığınız birisi var. Çok keyifli gidiyor' sözleriyle yeni bir ilişkisi olduğunu da duyurdu.