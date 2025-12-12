Ne Fotoğraf Kaldı, Ne Hesap: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Boşanıyor mu?
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın 3 buçuk ay önce başlayan evliliğinde sular durulmuyor. Sosyal medyada yaşanan ani hamleler 'kriz mi var?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Gülseren Ceylan’ın Instagram hesabını kapatması, Mehmet Ali Erbil’in ise fotoğrafları silmesi ve ardından gelen 'boşanma vekaleti verdi' iddiası magazinde şok etkisi yarattı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ve Gülseren Ceylan, 28 Ağustos’ta sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Bu itirafının başına iş açtığı, hatta Gülseren Ceylan'ın evi terk ettiği iddia edilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Gülseren Ceylan’ın, 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatması dikkat çekti.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
