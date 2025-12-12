onedio
Ne Fotoğraf Kaldı, Ne Hesap: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Boşanıyor mu?

Gülistan Başköy
12.12.2025 - 12:15

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın 3 buçuk ay önce başlayan evliliğinde sular durulmuyor. Sosyal medyada yaşanan ani hamleler 'kriz mi var?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Gülseren Ceylan’ın Instagram hesabını kapatması, Mehmet Ali Erbil’in ise fotoğrafları silmesi ve ardından gelen 'boşanma vekaleti verdi' iddiası magazinde şok etkisi yarattı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ve Gülseren Ceylan, 28 Ağustos’ta sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

İlişkileri bir küs bir barışık ilerlerken, geçtiğimiz haftalarda Mehmet Ali Erbil evlilikleriyle ilgili şaşırtan itiraflarda bulunmuş ve Gülseren Ceylan'la araları fena bozulmuştu. Erbil, konuk olduğu Esra Ezmeci'nin programında 'Aldatmadığınız bir kadın oldu mu?” sorusuna 'Babam da çapkın bir adamdı, sanırım bizde genetik. Annem tarafından sevilmediğim için belki de hep bir ‘yedekleme’ ihtiyacı duydum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim, hiçbir zaman tek eşli kalamadım' yanıtını vermişti.

Bu itirafının başına iş açtığı, hatta Gülseren Ceylan'ın evi terk ettiği iddia edilmişti.

Ünlü şovmen kaos sonrası eşinden canlı yayında şu sözlerle özür dilemişti:

'Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım. Allah herkese böyle bir aşk nasip etsin'

Bu açıklama sonrası gönüller alınmış çiftin evlilikleri tam gaz devam etmişti. Ancak bu kez yeni bir kaosun fitili ateşlendi.

Geçtiğimiz saatlerde Gülseren Ceylan’ın, 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatması dikkat çekti.

Bununla eş zamanlı olarak Mehmet Ali Erbil’in de sosyal medya hesabındaki fotoğrafları silmesi, yeni bir krizin habercisi olarak yorumlandı. Gazete Magazin ve @Birkahvebingıybet adlı hesabın öne çıkardığı iddiaya göre ise Ceylan’ın notere giderek boşanma vekaleti verdiği öne sürüldü.

Çift cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan bu sessizlik 'boşanma mı geliyor?' sorularını da beraberinde getirdi. Gözler şimdi Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’dan gelecek olası açıklamaya çevrildi.

