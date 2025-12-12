Ne Fotoğraf Kaldı, Ne Hesap: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Boşanıyor mu?

Ünlü şovmen kaos sonrası eşinden canlı yayında şu sözlerle özür dilemişti:

'Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım. Allah herkese böyle bir aşk nasip etsin'

Bu açıklama sonrası gönüller alınmış çiftin evlilikleri tam gaz devam etmişti. Ancak bu kez yeni bir kaosun fitili ateşlendi.