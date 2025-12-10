onedio
Leyla Feray'la 10 Yıllık İlişkisi 5 Ay Önce Bitmişti: Muhabirlerinin Sorusu Serhat Teoman'ı Fena Afallattı!

Gülistan Başköy
10.12.2025 - 18:45

Geçtiğimiz haziran ayında Leyla Feray’la 10 yıllık ilişkisini noktalayan Serhat Teoman, uzun süren sessizliğinin ardından Arnavutköy’de görüntülendi. Yakın dostu Tugay Mercan ve iki kadın arkadaşıyla mekana giriş yapan oyuncu, iddiaya göre çıkışta gazetecileri görünce planını değiştirdi. Sadece dostuyla birlikte dışarı çıkan Teoman’ın sorular karşısındaki şaşkınlığı dikkat çekti. Ardından muhabirlerin sorularına 'Hayatımda kimse yok' yanıtını verdi.

İşte o anlar 👇

Kaynak: Magazin Bankası

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSEKsVoiE4V/
Magazin dünyası geçtiğimiz haziran ayında ünlü çiftlerin peş peşe ayrılık haberleriyle sarsılmıştı.

Bu ayrılıklardan biri de uzun yıllardır birlikte olan oyuncu çift Serhat Teoman ve Leyla Feray cephesinden gelmişti. Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisindeki Ayşe Sultan rolüyle tanınan Leyla Feray ile kendisi gibi oyuncu olan Serhat Teoman, 2015 yılından bu yana devam eden ilişkilerini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı. Evlilik hazırlığında oldukları konuşulan çiftin ayrılık nedeni ise açıklanmamıştı.

Ayrılığın ardından gözlerden uzak bir hayat tercih eden Serhat Teoman, geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de bir mekanda görüntülendi.

İddiaya göre; ünlü oyuncu mekana yakın arkadaşı Tugay Mercan ve kadın arkadaşlarıyla giriş yaptı. Neşeli başlayan gece, Teoman’ın çıkışta gazetecilerin beklediğini öğrenmesiyle bir anda değişti. Teoman, mekandan yalnızca yakın dostu Tugay Mercan ile birlikte çıkmayı tercih etti.

Gazetecilerin sorularına Teoman önce şaşkınlıkla 'İçeride miydiniz?' diye karşılık verdi. Kısa bir duraksamanın ardından 'Hayatımda kimse yok' diyerek net konuştu.

