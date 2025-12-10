Leyla Feray'la 10 Yıllık İlişkisi 5 Ay Önce Bitmişti: Muhabirlerinin Sorusu Serhat Teoman'ı Fena Afallattı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSEKsVoiE4V/
Geçtiğimiz haziran ayında Leyla Feray’la 10 yıllık ilişkisini noktalayan Serhat Teoman, uzun süren sessizliğinin ardından Arnavutköy’de görüntülendi. Yakın dostu Tugay Mercan ve iki kadın arkadaşıyla mekana giriş yapan oyuncu, iddiaya göre çıkışta gazetecileri görünce planını değiştirdi. Sadece dostuyla birlikte dışarı çıkan Teoman’ın sorular karşısındaki şaşkınlığı dikkat çekti. Ardından muhabirlerin sorularına 'Hayatımda kimse yok' yanıtını verdi.
İşte o anlar 👇
Kaynak: Magazin Bankası
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyası geçtiğimiz haziran ayında ünlü çiftlerin peş peşe ayrılık haberleriyle sarsılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrılığın ardından gözlerden uzak bir hayat tercih eden Serhat Teoman, geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de bir mekanda görüntülendi.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın