Leyla Feray'la 10 Yıllık İlişkisi 5 Ay Önce Bitmişti: Muhabirlerinin Sorusu Serhat Teoman'ı Fena Afallattı!

İddiaya göre; ünlü oyuncu mekana yakın arkadaşı Tugay Mercan ve kadın arkadaşlarıyla giriş yaptı. Neşeli başlayan gece, Teoman’ın çıkışta gazetecilerin beklediğini öğrenmesiyle bir anda değişti. Teoman, mekandan yalnızca yakın dostu Tugay Mercan ile birlikte çıkmayı tercih etti.

Gazetecilerin sorularına Teoman önce şaşkınlıkla 'İçeride miydiniz?' diye karşılık verdi. Kısa bir duraksamanın ardından 'Hayatımda kimse yok' diyerek net konuştu.