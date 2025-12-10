Alya Albora Makyajı Sosyal Medyayı Salladı!

Reyting rekortmeni dizi sadece hikayesiyle değil, karakterleriyle de sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Dizinin başrolü Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya Albora karakteri, özellikle makyajı ve tarzıyla pek çok içerik üreticisine ilham oldu. Bu isimlerden biri de makyaj sanatçısı Buse Nur Çandıroğlu oldu.

Çandıroğlu, Alya Albora’nın makyajını adım adım uyguladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük ilgi gördü. Çandıroğlu'nun Ünsal'a benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.