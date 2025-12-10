onedio
Alya Albora Makyajı Sosyal Medyayı Salladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.12.2025 - 17:12

Sinem Ünsal’a olan benzerliğiyle dikkat çeken makyaj sanatçısı Buse Nur Çandıroğlu, ünlü oyuncunun Uzak Şehir dizisindeki 'Alya Albora' makyajını adeta birebir uyguladı. Makyaj yaptığı anlarını sosyal medya hesabında paylaşan Çandıroğlu, kısa sürede gündem olmayı başardı. 

Gelin birlikte bakalım 👇

Buradan izleyebilirsiniz:

Son dönemin en çok izlenen dizilerinden Uzak Şehir'i mutlaka duymuşsunuzdur.

Reyting rekortmeni dizi sadece hikayesiyle değil, karakterleriyle de sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Dizinin başrolü Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya Albora karakteri, özellikle makyajı ve tarzıyla pek çok içerik üreticisine ilham oldu. Bu isimlerden biri de makyaj sanatçısı Buse Nur Çandıroğlu oldu.

Çandıroğlu, Alya Albora’nın makyajını adım adım uyguladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük ilgi gördü. Çandıroğlu'nun Ünsal'a benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
