Resmen Duyurdular: İbrahim Selim Aşka Geldi, İlk Kez Paylaştı!

'Gibi', 'Şahsiyet', 'Güneşin Oğlu' gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken Selim, uzun bir süre DJ Daye Ay ile nişanlı kalmış ancak geçen yıl ilişkisi ani bir kararla sona ermişti. O günden sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü isim, son dönemlerde ise bambaşka bir konuyla magazin basınının radarına girmişti.

Selim’in gönlünü 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten’e kaptırdığı iddiası, ilk olarak Keten’in yaptığı kalpli paylaşımla ortaya çıkmıştı. Keten’in, İbrahim Selim’i izlediği gece sahne arkasından paylaştığı fotoğrafa Selim’in 'Fotoğraf bile koydu' şeklindeki esprili yorumu da iddiaları iyice güçlendirmişti. Hatta çiftin yan yana çekilmiş ilk kareleri ortaya çıkınca aşk söylentileri doğrulanmıştı. Hatta Şeyma Keten, Oha Diyorum ve YapYap kanallarının kurucusu Melih Abuaf ile daha önce aşk yaşadığı da dikkat çeken başka bir detay olmuştu.