Resmen Duyurdular: İbrahim Selim Aşka Geldi, İlk Kez Paylaştı!
Bir süredir 16 yaş küçük fenomen Ayşe Şeyma Keten’le adı aşk iddialarına karışan İbrahim Selim, sonunda sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz günlerde Keten’in kalpli paylaşımıyla alevlenen söylentiler, ikilinin yan yana ilk karelerini yayınlamasıyla doğrulanmıştı. Ancak ünlü sunucu ve oyuncu, aşkını bu kez sosyal medyada yaptığı romantik bir paylaşımla resmen ilan etti. İkilinin samimi pozları kısa sürede gündem oldu.
Gelin birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların sevilen sunucusu ve oyuncusu İbrahim Selim, uzun süredir hem talk show programlarıyla hem de sahnedeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak İbrahim Selim ve Ayşe Keten çiftinden resmi duyuru geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın