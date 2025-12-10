onedio
Resmen Duyurdular: İbrahim Selim Aşka Geldi, İlk Kez Paylaştı!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.12.2025 - 12:38

Bir süredir 16 yaş küçük fenomen Ayşe Şeyma Keten’le adı aşk iddialarına karışan İbrahim Selim, sonunda sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz günlerde Keten’in kalpli paylaşımıyla alevlenen söylentiler, ikilinin yan yana ilk karelerini yayınlamasıyla doğrulanmıştı. Ancak ünlü sunucu ve oyuncu, aşkını bu kez sosyal medyada yaptığı romantik bir paylaşımla resmen ilan etti. İkilinin samimi pozları kısa sürede gündem oldu. 

Gelin birlikte bakalım 👇

Ekranların sevilen sunucusu ve oyuncusu İbrahim Selim, uzun süredir hem talk show programlarıyla hem de sahnedeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip

'Gibi', 'Şahsiyet', 'Güneşin Oğlu' gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken Selim, uzun bir süre DJ Daye Ay ile nişanlı kalmış ancak geçen yıl ilişkisi ani bir kararla sona ermişti. O günden sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü isim, son dönemlerde ise bambaşka bir konuyla magazin basınının radarına girmişti.

Selim’in gönlünü 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten’e kaptırdığı iddiası, ilk olarak Keten’in yaptığı kalpli paylaşımla ortaya çıkmıştı. Keten’in, İbrahim Selim’i izlediği gece sahne arkasından paylaştığı fotoğrafa Selim’in 'Fotoğraf bile koydu' şeklindeki esprili yorumu da iddiaları iyice güçlendirmişti. Hatta çiftin yan yana çekilmiş ilk kareleri ortaya çıkınca aşk söylentileri doğrulanmıştı. Hatta Şeyma Keten, Oha Diyorum ve YapYap kanallarının kurucusu Melih Abuaf ile daha önce aşk yaşadığı da dikkat çeken başka bir detay olmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak İbrahim Selim ve Ayşe Keten çiftinden resmi duyuru geldi.

Ünlü sunucu İbrahim Selim, yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla ilk kez resmen duyurdu. Keten’le çekildiği fotoğraflarını 'Gözüm kamaşıyor' notuyla paylaşan Selim, ilişkisini sevenlerinin önüne net bir şekilde koymuş oldu. 💖

