onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mehmet Erdem'in Babası Sücaattin Erdem Hayatını Kaybetti

Mehmet Erdem'in Babası Sücaattin Erdem Hayatını Kaybetti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.12.2025 - 10:43

Mehmet Erdem'in babası Sücaattin Erdem hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cenaze bilgilerine yer verdi.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu", "Bir Elmanın Yarısı" gibi şarkılarıyla tanıdığımız Mehmet Erdem baba acısıyla sarsıldı.

"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu", "Bir Elmanın Yarısı" gibi şarkılarıyla tanıdığımız Mehmet Erdem baba acısıyla sarsıldı.

Ünlü şarkıcı, babası Sücaattin Erdem'in vefat ettiğini duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Erdem babasının cenazesine dair detayları açıkladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Erdem babasının cenazesine dair detayları açıkladı.

Paylaşımında, 'Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi, çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacaktır' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın