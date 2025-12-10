Mehmet Erdem'in Babası Sücaattin Erdem Hayatını Kaybetti
Mehmet Erdem'in babası Sücaattin Erdem hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cenaze bilgilerine yer verdi.
"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu", "Bir Elmanın Yarısı" gibi şarkılarıyla tanıdığımız Mehmet Erdem baba acısıyla sarsıldı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Erdem babasının cenazesine dair detayları açıkladı.
