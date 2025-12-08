onedio
Buse Varol Donup Kaldı: Gelin Evi'nde Yumurta Kabuğundan Dolma Sunumu Kriz Yarattı

Buse Varol Donup Kaldı: Gelin Evi'nde Yumurta Kabuğundan Dolma Sunumu Kriz Yarattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.12.2025 - 22:48

Show TV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi, bu kez görülmemiş bir yemek sunumuyla gündem oldu. Haftanın yarışmacılarından biri, menüsünde yumurta kabuğundan dolma sununca hem Buse Varol hem de diğer gelinler adeta şoke oldu.

İşte olay yaratan anlar 👇

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Gelin Evi, kıyasıya rekabeti, ilginç sunumları ve zaman zaman tansiyonu yükselten masalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Gelin Evi, kıyasıya rekabeti, ilginç sunumları ve zaman zaman tansiyonu yükselten masalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Ancak bu haftaki bölüm, program tarihine geçecek türden bir anla gündem oldu. Yarışmacılardan biri, yumurta kabuğundan dolma hazırladı. Masadaki tabak bir anda hem gelinlerin hem de sunucu Buse Varol’un gözlerini fal taşı gibi açtı.

Buse Varol, şaşkınlığını gizleyemeyip 'Neden?' diye sorguladı. Yarışmacı ise kendinden emin bir şekilde 'Sosyal medyada viral olan olmuştu, haberiniz yok muydu? Değişiklik olsun istedim. Hep aynı tatları görmekten sıkıldık.' sözleriyle yemeğini savundu.

İşte o anlar:

