Yıllar Önce Uzak Şehir Dizisini Manifestleyen Yazarın Nokta Atışları X'te Gündem Oldu

Yıllar Önce Uzak Şehir Dizisini Manifestleyen Yazarın Nokta Atışları X’te Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
30.12.2025 - 11:58

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. İlk sezonuyla kendini izleyiciye kanıtlamayı başaran dizi şimdilerde ikinci sezonuyla ekranlara geliyor. Mardin’de çekilen proje, hem oyuncularıyla hem de hikayesiyle izleyicileri adeta ekrana kilitliyor. Şimdiyse X kullanıcıları Uzak Şehir dizisini yıllar önceden manifestleyen bir yazar olduğunu fark etti. “Ne manifesti, nasıl?” dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin detaylara geçelim!

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın uyumu son zamanların en çok konuşulan konularından.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın uyumu son zamanların en çok konuşulan konularından.

İkili birkaç kez “En çok yakışan dizi çifti” ödülü de aldı. İşte bahsi geçen yazar da yıllar önce bir hikayesinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’yı bir araya getirerek bir mini klip oluşturmuş. Üstelik karakterin adını da Cihan koymuş. İzleyiciler de bu durumu fark edince manifestin gücüne şaşırdı. Yorum kutusu kısa sürede doldu taştı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
