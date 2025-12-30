Yıllar Önce Uzak Şehir Dizisini Manifestleyen Yazarın Nokta Atışları X’te Gündem Oldu
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. İlk sezonuyla kendini izleyiciye kanıtlamayı başaran dizi şimdilerde ikinci sezonuyla ekranlara geliyor. Mardin’de çekilen proje, hem oyuncularıyla hem de hikayesiyle izleyicileri adeta ekrana kilitliyor. Şimdiyse X kullanıcıları Uzak Şehir dizisini yıllar önceden manifestleyen bir yazar olduğunu fark etti. “Ne manifesti, nasıl?” dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın uyumu son zamanların en çok konuşulan konularından.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın