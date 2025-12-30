onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yener Yalçın Su Altı Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

Yener Yalçın Su Altı Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.12.2025 - 11:03

Dizi filmlerin kamera arkasına dair merak edilenler bitmek bilmiyor. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabından gelen soruları yanıtlayarak ilgililerin merakını gideriyor. Bir kullanıcı da su altı sahnelerinin nasıl çekildiğini sordu. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Su altında çekilen sahneleri sıklıkla görüyoruz.

Su altında çekilen sahneleri sıklıkla görüyoruz.

Çekim aşamasında ise dikkat edilmesi gereken birkaç şey var. Yener Yalçın da onları sıralamıştı. Ekipmanların zarar görmemesi için özel üretilmiş sağlam kılıflardan destek almak en önemlisiydi.

Bu sahneler yalnızca çekim ekibini zorlamıyor. Oyuncuların da sahneye hazırlanmak için belli bir zamanı oluyor. Nefes kontrolünü sağlayabilmek için çeşitli çalışmalar yapılabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın