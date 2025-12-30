Diziseverlerden Arşiv: En İyi Kar Sahnesi Hangi Dizideydi?

Soğuk kış günleri geldi çattı. Kimi şehirlerimizde henüz kar yağmadı ancak kimilerindeyse dört bir yan beyaza büründü. 7’den 70’e sokağa dökülen vatandaşlar karın tadını çıkardı. X platformunda da bir kullanıcı diziseverlere sorusuyla etkileşimlerin odağı oldu. Dizilerdeki en iyi kar sahnesini sorunca hafızası kuvvetli izleyiciler de bir bir yanıtlarını sıraladı. Gelin detaylara geçelim!