Diziseverlerden Arşiv: En İyi Kar Sahnesi Hangi Dizideydi?

Diziseverlerden Arşiv: En İyi Kar Sahnesi Hangi Dizideydi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
30.12.2025 - 09:53

Soğuk kış günleri geldi çattı. Kimi şehirlerimizde henüz kar yağmadı ancak kimilerindeyse dört bir yan beyaza büründü. 7’den 70’e sokağa dökülen vatandaşlar karın tadını çıkardı. X platformunda da bir kullanıcı diziseverlere sorusuyla etkileşimlerin odağı oldu. Dizilerdeki en iyi kar sahnesini sorunca hafızası kuvvetli izleyiciler de bir bir yanıtlarını sıraladı. Gelin detaylara geçelim!

Dizilerdeki kar sahnelerini çekmek kimi zaman zorlayıcı olabiliyor.

Dizilerdeki kar sahnelerini çekmek kimi zaman zorlayıcı olabiliyor.

Bazen gerçektem kar yağdığı anlar yakalansa da çoğu zaman yapay kardan destek alınarak sahneler yaratılıyor. İşte yapay kar işin içine girinceyse bazen o yapaylık epey bir göze batıyor. 

X kullanıcısı da unutulmaz kar sahnelerini sorunca kısa sürede yanıtlar birikti. En çok adı geçen diziler Aşk Yeniden, Adını Feriha Koydum ve Kurtlar Vadisi’ydi.

İşte o tweet 👇

İşte o tweet 👇
twitter.com

Ve yanıtlar 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
