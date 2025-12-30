Diziseverlerden Arşiv: En İyi Kar Sahnesi Hangi Dizideydi?
Soğuk kış günleri geldi çattı. Kimi şehirlerimizde henüz kar yağmadı ancak kimilerindeyse dört bir yan beyaza büründü. 7’den 70’e sokağa dökülen vatandaşlar karın tadını çıkardı. X platformunda da bir kullanıcı diziseverlere sorusuyla etkileşimlerin odağı oldu. Dizilerdeki en iyi kar sahnesini sorunca hafızası kuvvetli izleyiciler de bir bir yanıtlarını sıraladı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizilerdeki kar sahnelerini çekmek kimi zaman zorlayıcı olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o tweet 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın