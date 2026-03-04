onedio
Geri Sayım Başladı: İnci Taneleri'nin Final Çekimleri Tamamlandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.03.2026 - 08:29

Kanal D ekranlarında 3 sezondur yayınlanan sevilen dizi İnci Taneleri'nin büyük finaline çok az kaldı. 51. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan İnci Taneleri'nin merakla beklenen final bölümünün çekimleri tamamlandı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Tam 3 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri için final yolu gözüktü.

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri normal şartlarda 2. sezonuyla final yapma kararı alsa da kanal ve seyirci ısrarıyla dizi 3. sezonuyla geri döndü. Dilber ve Azem'in hikayesinin işlendiği İnci Taneleri'nin büyük finali için 51. bölüm işaret edilirken fenomen dizinin çekimleri tamamlandı.

İnci Taneleri bitiyor, final bölümü çekimleri tamamlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri'nin final bölümü için ekip son kez sete çıktı. Altuntaş, çekimlerin tamamlanmasının ardından Yılmaz Erdoğan'ın duygusal bir konuşma yaptığını da belirtti.

