Geri Sayım Başladı: İnci Taneleri'nin Final Çekimleri Tamamlandı
Kanal D ekranlarında 3 sezondur yayınlanan sevilen dizi İnci Taneleri'nin büyük finaline çok az kaldı. 51. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan İnci Taneleri'nin merakla beklenen final bölümünün çekimleri tamamlandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam 3 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri için final yolu gözüktü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnci Taneleri bitiyor, final bölümü çekimleri tamamlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın