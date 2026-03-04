onedio
Engin Öztürk'ün Yakışıklılığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Engin Öztürk’ün Yakışıklılığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
04.03.2026 - 09:38

Türk televizyonlarının karizmatik isimlerinden Engin Öztürk, bu kez yer aldığı projelerden çok sosyal medyada hakkında yapılan bir paylaşımla gündeme geldi. Bir kullanıcının “Türkiye’nin en yakışıklı oyuncusunu neden ekranlarda göremiyoruz?” şeklindeki tweet’i kısa sürede büyük ilgi görürken, Engin Öztürk’ün yakışıklılığı ve karizması sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Engin Öztürk, hem başarılı oyunculuğu hem de karizmasıyla uzun yıllardır ekranların en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Şehzade Selim karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Engin Öztürk, daha sonra Hatırla Gönül, Masum Değiliz, 50M2, Doğduğun Ev Kaderindir  gibi yapımlarda rol alarak kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Hem televizyon hem de dijital platform projelerinde yer alan oyuncu, güçlü oyunculuğuyla olduğu kadar ekrandaki karizmasıyla da sık sık konuşuluyor.

Son günlerde ise Engin Öztürk projeleriyle değil, sosyal medyada bir kez daha yakışıklılığıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun karizmatik tarzı ve fit görünümü kullanıcıların dikkatinden kaçmazken, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı. Birçok kullanıcı Engin Öztürk’ün yıllar geçse de değişmeyen karizmasına vurgu yaparken, oyuncu hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Atılan tweet sonrası Engin Öztürk'ün yakışıklılığı yeniden gündem oldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
