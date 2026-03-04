Engin Öztürk’ün Yakışıklılığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Türk televizyonlarının karizmatik isimlerinden Engin Öztürk, bu kez yer aldığı projelerden çok sosyal medyada hakkında yapılan bir paylaşımla gündeme geldi. Bir kullanıcının “Türkiye’nin en yakışıklı oyuncusunu neden ekranlarda göremiyoruz?” şeklindeki tweet’i kısa sürede büyük ilgi görürken, Engin Öztürk’ün yakışıklılığı ve karizması sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.
Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Engin Öztürk, hem başarılı oyunculuğu hem de karizmasıyla uzun yıllardır ekranların en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Son günlerde ise Engin Öztürk projeleriyle değil, sosyal medyada bir kez daha yakışıklılığıyla gündeme geldi.
Atılan tweet sonrası Engin Öztürk'ün yakışıklılığı yeniden gündem oldu.
