İran'da Çikolata Fabrikası Açan Girişimci Tesisini Kapatıp Yurda Geri Döndü

İran'da Çikolata Fabrikası Açan Girişimci Tesisini Kapatıp Yurda Geri Döndü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.03.2026 - 09:51

Son yıllarda pek çok Türk girişimci şansını yurt dışında deniyor. Maliyet, işçi ücretleri, vergiler gibi konularda daha avantajlı buldukları ülkelere yatırım yapan girişimciler her zaman istediğini bulamıyor. Bir Türk girişimci de İran'a çikolata fabrikası için yatırım yapmıştı. Hatta tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak viral de olmuştu. 

Ancak son günlerde İran'a yapılan saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle gerginliğin daha da artması nedeniyle o girişimci tesisini kapatmak zorunda kaldı.

Türk girişimci tesisin yerinin bulunmasından tedarik sürecine tüm süreci tek tek sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk girişimci tesisin yerinin bulunmasından tedarik sürecine tüm süreci tek tek sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde de final bölümüyle ürünleri tanıtmış hatta marketlere dağıtıma başlamıştı.

Ancak İran'a yapılan saldırılar nedeniyle hevesle açılan tesisler kapandı.

Girişimci 'Tabii üretimi durdurduk. Moralimiz de çok bozuk. İstemediğimiz olaylar oldu. Bu kadar hızlı olabileceğini biz de düşünmedik. Bir sabah kalktık baktık savaş var. Ülkemize de geri döndük. Şu anlık buradayız, bekleyip göreceğiz. Umarız savaş en kısa sürede biter, biz de çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Bomba gibi bir açılış oldu gerçekten. Yorumlarda da okudum, yorumlarınızın hepsini okuyorum zaten genellikle. Umarız en kısa sürede bu yaşadığımız badire hızlı bir şekilde son bulur. Çünkü gerçekten yatırımlarımızın çoğunu İran'a da yaptık. Canımız sıkkın ama Allah'ımız büyük, biz bu işin üstesinden de elbet geliriz.' sözlerini kullandı.

