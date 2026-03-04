İran'da Çikolata Fabrikası Açan Girişimci Tesisini Kapatıp Yurda Geri Döndü

Son yıllarda pek çok Türk girişimci şansını yurt dışında deniyor. Maliyet, işçi ücretleri, vergiler gibi konularda daha avantajlı buldukları ülkelere yatırım yapan girişimciler her zaman istediğini bulamıyor. Bir Türk girişimci de İran'a çikolata fabrikası için yatırım yapmıştı. Hatta tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak viral de olmuştu.

Ancak son günlerde İran'a yapılan saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle gerginliğin daha da artması nedeniyle o girişimci tesisini kapatmak zorunda kaldı.