İlişkide Davranışlarına Göre Ne Kadar Romantiksin?

İlişkide Davranışlarına Göre Ne Kadar Romantiksin?

30.12.2025 - 12:01

Romantizm sadece mum ışığı ve güllerden ibaret değil. Bazen bir mesaj, bazen küçük bir jest, bazen de sessiz bir “buradayım” demek. İlişkideki davranışların; sevgiyi nasıl gösterdiğini, duygularını ne kadar açtığını ve romantizmi hayatına nasıl kattığını ele veriyor. Bu test, kalbinin ritmini ölçüyor.

Hadi teste!

1. Sevdiğin kişiyi düşündüğünde ilk yaptığın şey ne olur?

2. Özel günler senin için…

3. Duygularını ifade etme şeklin hangisine yakın?

4. Sevgiline hediye alırken neye dikkat edersin?

5. Gün içinde aklına geldiğinde…

6. Romantik bir film sahnesi izlerken…

7. Tartışma sonrası ilk adımı kim atar?

8. Sevgilinin mutsuz olduğunu fark ettiğinde…

9. Sosyal medyada ilişki paylaşımı?

10. Romantizm sence nedir?

Sen %30 romantiksin!

Romantizm seninle birlikteyken, yüksek sesle bağırmaz, aksine adeta bir fısıltıyla kendini hissettirir. Büyük, gösterişli jestlerden ziyade, seninle birlikteyken huzurlu bir ilgi ve güvenli bir bağın varlığını hissederiz. Sevgini göstermekte zorlandığın düşünülse de, aslında bu durum, derinlerde oluşturduğun güçlü duygusal bağın bir yansımasıdır. Biraz sessiz, biraz gizemli, ama bir o kadar da etkileyici... İşte bu, senin romantizminin tarifi. Seninle tanışma fırsatı bulanlar, bu sessiz romantizmi çok iyi anlar ve hissederler. Onlar için, seninle geçirdikleri her an, adeta bir magazin yıldızının hayatına konuk olmak gibidir. Böylece, seninle birlikteyken, herkes kendini bir romanın içindeymiş gibi hisseder. Bu durum, senin romantizmini daha da özel ve unutulmaz kılar. Seninle birlikte olmak, herkes için bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalığı yaşayanlar, senin sessiz romantizmini her daim hatırlarlar.

Sen %50 romantiksin!

Sen, aşkın ve romantizmin tam da ortasında, ne fazla mesafeli ne de fazla yoğun, tam kararında bir aşk yaşayanlardansın. Her hareketin, her jestin ve her sözün samimi, doğal ve içten. Bu yüzden partnerin seninle olduğunda kendini güvende ve huzurlu hisseder. Çünkü senin romantizmin, bazıları gibi yapay ve geçici değil, sürdürülebilir ve gerçek. Sen, küçük dokunuşlarla büyük anlamlar yükleyen, detaylarda gizli romantizmi keşfeden bir aşk ustasısın. Belki bir çiçek, belki bir not, belki de sadece bir bakış... Senin için önemli olan, sevdiğine olan hislerini samimi ve içten bir şekilde ifade etmek. Ve bu yüzden, seninle aşk, her zaman magazinlerde okuduğumuz o büyülü hikayelerden bile daha güzel ve heyecan verici.

Sen %70 romantiksin!

Romantizm, seninle birlikte doğmuş sanki. Küçük sürprizler, kalbe dokunan tatlı mesajlar, unutulmaz özel anlar... Bunların hepsi senden doğal bir nehir gibi akıp geliyor. İlişkide bir canlılık, bir hareketlilik yaratmak konusunda adeta bir usta olduğunu söyleyebiliriz. Bazen belki de fazlasıyla verdiğini düşünüp kendini sorgulayabilirsin. Ancak unutma ki, senin bu romantizmin, ilişkini sürekli olarak besleyen bir yaşam suyu gibi. İlişkinin her köşesine nüfuz ediyor ve onu daha da güçlü kılıyor. Seninle birlikte olan kişi, bu romantik dokunuşların sayesinde kendini hep özel ve değerli hissediyor. İşte bu yüzden, senin bu romantik yönün, aslında ilişkinin en önemli yapı taşlarından biri.

Sen %90 romantiksin!

Kalbinin ritmi, çevrendeki herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle atıyor. Romantizm senin için sadece bir davranış biçimi değil, aynı zamanda hayata karşı benimsediğin bir duruş. Sevgini gizlemeyi tercih etmez, aksine onu göstermekten asla çekinmezsin. Bu durum, seninle birlikte olanlar için bazen yorucu olabilir, fakat bir yandan da ilişkinin sıradan ve renksiz olmasını engeller. Aşkı, her zerrenle, her hücrenle, dolu dolu yaşarsın. Bu da seni, aşk konusunda tam bir tutkun yapar. Kimi zaman bu yoğunluk, aşkın zorlu yüzünü ortaya çıkarabilir; fakat sen, aşkın her haliyle, her tonuyla güzel olduğuna inanırsın.

