İlişkide Davranışlarına Göre Ne Kadar Romantiksin?

Sen, aşkın ve romantizmin tam da ortasında, ne fazla mesafeli ne de fazla yoğun, tam kararında bir aşk yaşayanlardansın. Her hareketin, her jestin ve her sözün samimi, doğal ve içten. Bu yüzden partnerin seninle olduğunda kendini güvende ve huzurlu hisseder. Çünkü senin romantizmin, bazıları gibi yapay ve geçici değil, sürdürülebilir ve gerçek. Sen, küçük dokunuşlarla büyük anlamlar yükleyen, detaylarda gizli romantizmi keşfeden bir aşk ustasısın. Belki bir çiçek, belki bir not, belki de sadece bir bakış... Senin için önemli olan, sevdiğine olan hislerini samimi ve içten bir şekilde ifade etmek. Ve bu yüzden, seninle aşk, her zaman magazinlerde okuduğumuz o büyülü hikayelerden bile daha güzel ve heyecan verici.